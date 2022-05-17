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Я категорически против строительства временного жилья для переселенцев – мэр Харькова Терехов

Мэр Харькова считает строительство модульного жилья нецелесообразным

сегодня, 09:21
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Строительство временного жилья для вынужденных переселенцев и жителей Харькова, которые потеряли крышу над головой, является нецелесообразным.

Я категорически против строительства временного жилья для переселенцев – мэр Харькова Терехов

Игорь Терехов. Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Об этом 16 мая заявил городской голова Харькова Игорь Терехов во время встречи с заместителем министра социальной политики Виталием Музыченко, передает пресс-служба горсовета.

"Нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому я категорически против временного жилья. И не нужно ставить в западной Украине модульные городки, потратив 30% средств, а то и больше, от того, что требует постоянное жилье. У нас есть проекты, ресурсы, возможность и строительные кадры. Поэтому давайте уже начинать строить. Нечего тянуть" – сообщил городской голова.

По словам Терехова, Харьков имеет опыт строительства модульного городка для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

Как информирует пресс-служба горсовета, максимальный срок эксплуатации такого городка был рассчитан на три года.

Прошло восемь лет, и, несмотря на то, что конструкция пришла в негодность, там до сих пор живут люди, – говорится в сообщении.

Терехов уверен, что именно поэтому строительство модульных городков в западных регионах Украины, которое сейчас обсуждается общественностью, является нецелесообразным.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в свое время заявлял, что с помощью гуманитарного груза из Германии будет построено около 4 тысяч мест временного проживания для вынужденных переселенцев из зоны Антитеррористической операции.

Гройсман тогда подчеркнул, что временное жилье для переселенцев из ОРДЛО будет построено в трех городах: Запорожье, Харькове и Днепре.


 


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Источник: https://www.city.kharkov.ua/uk/news/-50771.html
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