Я категорически против строительства временного жилья для переселенцев – мэр Харькова Терехов

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Нарожный Дмитрий
Строительство временного жилья для
вынужденных переселенцев и жителей Харькова, которые потеряли крышу над головой, является нецелесообразным.
Игорь Терехов. Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Об этом 16 мая заявил городской голова Харькова Игорь Терехов во время
встречи с заместителем министра социальной политики Виталием Музыченко,
передает пресс-служба горсовета.
"Нет ничего более постоянного, чем
временное. Поэтому я категорически против временного жилья. И не нужно ставить
в западной Украине модульные городки, потратив 30% средств, а то и больше, от
того, что требует постоянное жилье. У нас есть проекты, ресурсы, возможность и
строительные кадры. Поэтому давайте уже начинать строить. Нечего тянуть" –
сообщил городской голова.
По словам Терехова, Харьков имеет опыт строительства модульного городка для вынужденных переселенцев из
Донецкой и Луганской областей.
Как информирует пресс-служба горсовета, максимальный срок эксплуатации такого городка был рассчитан на три года.
Прошло восемь лет, и, несмотря на то, что конструкция пришла в негодность, там до сих
пор живут люди, – говорится в сообщении.
Терехов уверен, что именно поэтому строительство модульных городков в западных регионах Украины, которое сейчас обсуждается общественностью, является нецелесообразным.
Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в свое время заявлял, что с помощью гуманитарного груза из Германии будет построено около 4 тысяч мест временного проживания для вынужденных переселенцев из зоны Антитеррористической операции.
Гройсман тогда подчеркнул, что временное жилье для переселенцев из ОРДЛО будет построено в трех городах: Запорожье, Харькове и Днепре.
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