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Вы удивитесь, узнав чем занимается сын бен Ладена

Омар бен Ладен является четвертым сыном Усамы бен Ладена, одного из величайших террористов 21 века. Сейчас у 41-летнего мужчины спокойная и творческая жизнь.

сегодня, 17:45
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Автор:

Slava Kot

Сын Усамы бен Ладена живет во Франции со своей женой и занимается рисованием картин. Супруги живут в 500-летнем доме, нуждающемся в ремонте, а в планах бен Ладена открыть ресторан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Mail.

Вы удивитесь, узнав чем занимается сын бен Ладена

Сын Усамы бен Ладена. Фото из открытых источников

Омар бен Ладен принялся за рисование в начале пандемии и сразу привлек внимание общественности. Сын террориста и главного исполнителя терактов 11 сентября организовал несколько выставок, а его работы быстро раскупают, несмотря на цену около 10 тыс. евро (400 тыс. грн). Именно на эти деньги семья живет во Франции.

"Кроваво-красный цвет гор – это Афганистан. Это означает страдание, войну, бомбардировку, смерть", – пояснил некоторые свои картины Омар бен Ладен.

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Когда Омару исполнилось 18 лет, он скрылся от отца, который регулярно его избивал и тренировал в Аль-Каиде. Бен Ладен выгонял Омара в пустыню и заставлял целыми днями выживать без еды и воды, парню приходилось спать в норах в земле.

"Омар любит и ненавидит Усаму одновременно. Он любит его, потому что он его отец, но ненавидит то, что он сделал. Я думаю, что он перенес посттравматическое стрессовое расстройство после 11 сентября", — уверяет супруга Омара бен Ладена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что литературный "Король ужасов" Стивен Кинг назвал свое величайшее желание на 2023 год. Как оказалось, оно касается Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что на Марсе нашли изделие, похожее на световой меч джедаев из фильмов "Звездные войны". Соответствующее фото опубликовало космическое агентство NASA.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11489949/Osama-bin-Ladens-son-reveals-wants-come-UK.html
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