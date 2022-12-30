Вы удивитесь, узнав чем занимается сын бен Ладена

Сын Усамы бен Ладена живет во Франции со своей женой и занимается рисованием картин. Супруги живут в 500-летнем доме, нуждающемся в ремонте, а в планах бен Ладена открыть ресторан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Mail.

Сын Усамы бен Ладена. Фото из открытых источников

Омар бен Ладен принялся за рисование в начале пандемии и сразу привлек внимание общественности. Сын террориста и главного исполнителя терактов 11 сентября организовал несколько выставок, а его работы быстро раскупают, несмотря на цену около 10 тыс. евро (400 тыс. грн). Именно на эти деньги семья живет во Франции.

"Кроваво-красный цвет гор – это Афганистан. Это означает страдание, войну, бомбардировку, смерть", – пояснил некоторые свои картины Омар бен Ладен.

Когда Омару исполнилось 18 лет, он скрылся от отца, который регулярно его избивал и тренировал в Аль-Каиде. Бен Ладен выгонял Омара в пустыню и заставлял целыми днями выживать без еды и воды, парню приходилось спать в норах в земле.



"Омар любит и ненавидит Усаму одновременно. Он любит его, потому что он его отец, но ненавидит то, что он сделал. Я думаю, что он перенес посттравматическое стрессовое расстройство после 11 сентября", — уверяет супруга Омара бен Ладена.

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