Вы удивитесь, узнав чем занимается сын бен Ладена

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Slava Kot
Сын Усамы бен Ладена живет во Франции со своей женой и занимается рисованием картин. Супруги живут в 500-летнем доме, нуждающемся в ремонте, а в планах бен Ладена открыть ресторан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Mail.
Сын Усамы бен Ладена. Фото из открытых источников
Омар бен Ладен принялся за рисование в начале пандемии и сразу привлек внимание общественности. Сын террориста и главного исполнителя терактов 11 сентября организовал несколько выставок, а его работы быстро раскупают, несмотря на цену около 10 тыс. евро (400 тыс. грн). Именно на эти деньги семья живет во Франции.
Когда Омару исполнилось 18 лет, он скрылся от отца, который регулярно его избивал и тренировал в Аль-Каиде. Бен Ладен выгонял Омара в пустыню и заставлял целыми днями выживать без еды и воды, парню приходилось спать в норах в земле.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что литературный "Король ужасов" Стивен Кинг назвал свое величайшее желание на 2023 год. Как оказалось, оно касается Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что на Марсе нашли изделие, похожее на световой меч джедаев из фильмов "Звездные войны". Соответствующее фото опубликовало космическое агентство NASA.
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