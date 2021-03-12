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Главная Новости Общество искусство и культура Всемирный экономический форум убрал имя княгини Ольги со списка величайших женщин в истории
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Всемирный экономический форум убрал имя княгини Ольги со списка величайших женщин в истории

Княгиня Ольга жила более чем за 300 лет до появления Московского Княжества

сегодня, 21:23
Автор:

Татьяна Веремеева

Всемирный экономический форум (ВЭФ) удалил имя святой равноапостольной княгини Киевской Ольги со статьи о женщинах, которые изменили историю человечества. По данным "Интерфакс-Украина" это произошло из-за "конфликта исторических данных".

Всемирный экономический форум убрал имя княгини Ольги со списка величайших женщин в истории

Княгина Ольга. Фото: expres.online

Накануне 8 марта ВЭФ опубликовал список самых выдающихся женщин в истории, в котором княгиню Ольгу называли "российской правительницей и прародительницей современной России".

Позже стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к авторам этого перечня с просьбой исправить описание личности одной из самых известных женщин в истории нашей страны. Порошенко тогда также обратил внимание на тот факт, что супруга княгини Ольги, князя Игоря, в ВЭФ назвали Иваном.

Как сообщалось, пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к команде Всемирного экономического форума с просьбой немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории. Вклад княгини Ольги в историю территорий, на которых располагается современная Россия был на самом деле весомым, но Московское Княжество было основано спустя более 300 лет после смерти княгини Ольги.

Ранее "Комментарии" писали, об истории праздновании 8 Марта. Праздник отмечают уже более 150 лет, но изначально его смысл заключался совсем не в цветах, подарках и поздравлениях, а в том, что женщины выходили на акции протеста с требованием предоставить им достойные условия труда и равные с мужчинами права. Больше о том, какой путь прошел праздник, с 1857 года до наших дней – в материале портала "Комментарии".


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/729744.html
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