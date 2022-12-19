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Впервые в Украине будет курсировать резиденция Николая на колесах

В течение пяти дней поезд развозит подарки украинским детям на освобожденных территориях

сегодня, 20:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

Поезд-резиденцию Святого Николая инициировали украинские железнодорожники, пишут "Комментарии". В течение пяти дней резиденция святого покровителя детей будет развозить подарки малышам в прифронтовые территории и в населенные пункты, недавно освобожденные нашими защитниками. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Впервые в Украине будет курсировать резиденция Николая на колесах

В Украине запустили поезд-резиденцию Святого Николая

"Поезд Святого Николая направился в Харьковскую, Донецкую, Николаевскую и Херсонскую. Это общий проект Укрзализныци, ЮНИСЕФ и Министерства социальной политики", — говорит чиновник. Укрзализныця стала официальным перевозчиком Святого Николая. Поезд будет курсировать несколько дней подряд, чтобы повсюду успеть. Главное, что у детей, переживших и переживающих до сих пор ужас войны будет повод улыбнуться, загадать желание и получить подарки.

В столице сегодня традиционно 19 декабря, в День Святого Николая, зажгли новогодние огни "Елки несокрушимости" на Софийской площади. Украсили новогоднее дерево энергосберегающими гирляндами, светящимися от генератора. Подсвечивать елку будут ежедневно с 17:00 до 21:00. Также рядом с генератором обустроят точки для подзарядки гаджетов. Для этого в ближайшие дни обустроят специальную палатку.

Как писали "Комментарии", 13 ноября, "Укрзализныця" в сотрудничестве с интернет-платформой United24 запускает благотворительный проект под названием "Билеты к победе". Так, начиная с этого дня, граждане Украины смогут приобрести билет на рейс из Киева в Луганск, Донецк, Симферополь, Мариуполь и недавно освобожденный Херсон. Воспользоваться купленным билетом, конечно, можно будет только после полной деоккупации городов.



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