Впечатляет: 10 самых интересных аккаунтов фотографов в Instagram

Instagram стал популярной социальной сетью, в которой не только профессиональные фотографы делятся своим творчеством, но и в которой обычные люди становятся популярными мастерами своего дела. Поэтому мы подготовили десять талантливых фотографов из сервиса Instagram, передает издание miridei.

10 самых интересных аккаунтов фотографов в Instagram. Фото: pixabay

@muradosmann

Османн Мурад стал ярким примером того, как можно стать известным фотографом благодаря социальной сети. Именно он стал автором популярного хештега #followmeto (следуй за мной), которым теперь пользуются множество людей.





@mr007

Японский фотограф Масаки Каи может из самого обычного серого снимка сделать настоящий шедевр. Он отличается от других мастеров еще и тем, что любит фотографировать незнакомцев на улице. Каждая такая фотография – отдельная история нового персонажа на фото.





@civilking

Фотограф Мехмет Кирали в своих снимках всегда показывает множество красок и оттенков, что делает их еще более живыми. Он много путешествует, поэтому снимает разные места и уголки стран, чтобы показать людям их уникальность.





@alijardine

Али Жардин умеет не только завораживать своими работами, но и превращать этот мир в сказку. Фотографии этой девушки отличаются необычными ракурсами и уникальной трактовкой самых обычных вещей.





@misvincent

Мелиса Винсент является не только звездой Instagram, но и специалистом, чьи работы оценили такие издательства, как National Geographic и Time Magazine. Она любит поэкспериментировать с оттенками и цветами, используя при этом самые обычные фоторедакторы.





@brahmino

Саймон Браманте делает снимки на свой телефон, но это не лишает их высокого мастерства и качества. Его фишка заключается в том, что для большинства своих фото он использует небо.





@halfgirl

Молодая девушка из Дании считает себя любителем среди остальных фотографов, хотя по ее снимкам этого не скажешь. Она умеет удачно выбирать ракурсы так, чтобы кадр раскрывал новое пространство и глубину пейзажей.





@benschuyler

Бен Шайлер любит фотографировать абсолютно все: от пейзажей до людей. Но это обязательно должно быть снято с необычного и уникального ракурса.





@brockdavis

Художник Брук Дэвис умеет найти практически в любой вещи творческий потенциал, который просто нужно внимательно рассмотреть.





@sezyilmaz

Фотограф любит снимать города и архитектуру. Он старается в своих снимках уловить самое главное: особенность и душу каждого нового объекта.





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