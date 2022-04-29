Война в Украине: чем в это время занимаются украинские звезды

Идет 65-й день широкомасштабного вторжения России в Украину. Все эти дни миллионы украинцев – каждый на своем посту – дают отпор агрессору. Издание "Комментарии" продолжает цикл материалов о том, чем занимаются в это время украинские звезды .

Помощь Украине во время войны / Фото: Shutterstock

Заслуженная артистка Украины, солистка Национальной филармонии и Заслуженного ансамбля Вооруженных сил Украины, кандидат искусствоведения Ярослава Руденко:

Я проживаю в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка, Бучанского района. 26 февраля планировала поехать в Донецкую область с концертами для наших воинов, и полномасштабное вторжение рашистов разрушило все мои планы…





24 февраля утром очнулась от звонков. Мне звонили друзья, знакомые и в истерике кричали, что началась война. В моей душе не было паники, а страшная тишина. Тишина перед бурей. Потом, я беспрестанно рыдала и бегала от окна к окну. Видела самолеты, которые низко, словно касаясь крыши моего дома, пролетали. Слышала взрывы. Мы решили оставаться дома и никуда не уезжать. Я считала себя смелым человеком, но тогда мне было очень страшно. Очень…

На следующий день я с мамой вышли и пошли в аптеку, которая находилась на Окружной дороге, у Обойного рынка. Имелась огромная очередь, почти два часа мы стояли. Лекарство удалось купить. Затем мы пересели на велосипеды. Так было быстрее и удобнее. А потом, на электромобиль.

Мы с мамой подвозили старикам лекарства, продукты. Кормили беспризорных животных и животных, которых хозяева оставили. Возможность что-то делать, помогать, нас хоть чуть-чуть отвлекала. Труднее всего было ночью.

Многие наши знакомые уехали на Западную Украину, за границу. Сначала мы категорически отказывались. А когда ситуация начала ухудшаться и мы слышали о зверствах, совершенных в Ирпене и Буче, то в какой-то мере жалели, что не уехали в безопасное место. Поскольку эти населенные пункты были от нас близки.

26 февраля меня попросили спеть в Бучанском районе для воинов. Я села за руль автомобиля, взяла маму и уехала. Я пела, а мама была ведущей. Так изо дня в день, мы концертами поддерживали наших воинов. А воины поддерживали нас. Именно сейчас, как никогда, я нуждалась в этой поддержке.

8 марта я решила убрать на нашей улице. Взяла веник, ведро и навела порядок. Когда ехали военные и видели меня, то здоровались и благодарили. А я так надеялась, что по моей улице не будет ехать рашистская техника и не ступит нога орка! Благодаря украинским воинам этого не произошло.

После нашей победы очень много работы. Планирую организовать концерты по всей территории Украины и за ее пределами для украинской диаспоры. И научиться пользоваться тяжелым оружием.

Ведущий нового стендап-шоу "ДжонсоНьюз" телеканала "Украина", ведущий Евровидения-2017 Владимир Остапчук:

Переживаем это тяжелое время нормально, уже встали на военные рельсы. И работаем, как в известной песне "Вова, *баш их, бл*ть". Это не мат, а моя социальная позиция (смеется). Но мы, конечно же, стараемся не загадывать на завтрашний день, а по максимуму все делать сегодня.





В первый же день войны у меня было просто тысячи запросов в Инстаграм с призывами о помощи. Поэтому я решил создать Телеграмм-канал, где собираются люди, нуждающиеся в помощи или могут ее оказать. Мы ищем амуницию, дроны, тепловизоры для наших военных, доставляем гуманитарную помощь переселенцам.

Сейчас с женой Кристиной планируем создать наш общий фонд Остапчуков. За эти более двух месяцев, когда идет война, мы наладили много дружеских связей с людьми из разных уголков Украины, которые хотят помогать и делают для этого все. Также у нас создана разветвленная сеть волонтеров в разных странах Европы и даже в Канаде. Поэтому сейчас думаем это объединить, чтобы делать больше.

Кристина сейчас в Ужгороде, а я в Киеве.

Что касается нашей победы, то никто в ней не сомневается. Я был уверен в этом еще в первый день войны. Хотя, конечно же, было страшно под бомбежками. Тем не менее, мы живы и здоровы. Самое главное – ценить то, что у нас есть, ценить нашу страну.

Я иногда еду в авто по Киеву и у меня слезы на глаза обращаются от того, какая у нас отличная страна, какие у нас смелые и отважные люди.

Что мы планируем делать после победы? То, что всегда. Сначала хорошенько отпразднуем нашу победу, а потом будем продолжать работать. Надеюсь, что смогу увидеть своих детей (от первого брака с Еленой Войченко есть донка Эмилия и сын Эван-Александр – прим. ред.), потому что они сейчас в Канаде. Надеюсь, что сразу после победы приедут, и я смогу их обнять. Очень по ним скучаю!

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