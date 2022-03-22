Восьмерых артистов лишат почетных званий и наград: о ком идет речь

Как сообщил министр культуры Александр Ткаченко, представители комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике подали президенту обращение о лишении почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины" тех, кто не осудил войну россии против Украины и молчит о своем отношении к убийствам, которые совершают оккупанты на нашей земле.

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Речь идет о деятелях культуры: Баскове, Бортко, Герелло, Киркорове, Куек (Лорак), Лободе, Крутом, Повалий. Эти лица занимаются творчеством на территории страны-агрессора и платят налоги в ее бюджет.

"Молчание граждан Украины или награжденных званиями в Украине приравнивается к измене. Они молчат, даже когда их новый работодатель бомбит украинские города и убивает наших детей, граждан, защищающих страну. Они не имеют права носить звание Народных или Заслуженных артистов. этого нужно быть с Народом Украины или Заслужить это звание. Ни у одного из этих людей такой черты нет", — отметил министр.

Поэтому Министерство культуры и информполитики присоединилось к заявлению комитета и просит главу государства лишить этих деятелей государственных наград и почетных званий.

Оккупанты уничтожают достопримечательности архитектуры, музеи, библиотеки, университеты, соборы и церкви. Фиксация таких преступлений противника происходит на национальной платформе https://culturecrimes.mkip.gov.ua/. Собранные материалы будут использоваться в качестве доказательств для уголовных производств.



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