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Во Львовской области установили музыкальный рекорд Украины (ВИДЕО)

В книге рекордов Украины появился новый рекорд самого массового исполнения колядки

сегодня, 09:07
Автор:

Козлова Альбіна
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16 января во Львовской области был установлен новый музыкальный рекорд Украины. Зафиксировали происходящее представители книги рекордов Украины. В селе Стрелки 406 человек играли на свирелях и пели вслух известную народную колядку "Новая радость стала". Об этом сообщает Религиозно-информационная служба.

Во Львовской области установили музыкальный рекорд Украины (ВИДЕО)

В Украине установили новый рекорд, фото из открытых источников

В деревне устанавливают музыкальные рекорды давно. Так, семь лет назад 237 человек исполнили музыку Государственного Гимна и установили рекорд Украины. В 2022 году селяне снова отличились в книге рекордов. Этот рекорд посвятили памяти покойного местного учителя музыки.

Возраст исполнителей колядки разный: от 8 до 75 лет. Среди них были школьники, пенсионеры, молодежь и взрослые. На празднике играли на трембите, потом пели и аккомпанировали на свирелях, выступали вертепы. Присутствующих угощали блюдами местной бойковской кухни.

В бойковских селах почти все ученики играют на свирелях, к музыке небезразличны и многие взрослые селяне. Музыкальная школа в селе работает больше 20 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", лучшей драмой Будапештского кинофестиваля стал украинский фильм "Магда" режиссера Дениса Соболева. Кинолента снята по мотивам повести украинца Сергея Сай-Боднара и немца Петера Хоманна "Любовь и мучения Магди Хоманн". Авторы документальной повести – потомки Магды Хоманн.

Также мы писали, что Министерство культуры в 2015 году добавило в "черный" список Юрия Гальцева. Поэтому согласно статье 15 Закона "О кинематографии" с октября 2015 года Госкино не выдавало удостоверение на прокат фильма "Ржевский против Наполеона" ни одной компании дистрибьютора. В этом фильме исполнил главную роль Владимир Зеленский.

Видео прямого репортажа Тараса Бабенчука на "Живом телевидении"


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Источник: https://risu.ua/rekord-vstanovleno-406-sopilkariv-na-lvivshchini-razom-vikonali-kolyadku_n125099?fbclid=IwAR35uGcJ9eFdco4Xw8cgbT5UkLWulx-HN7UDwOPkaIkUUDvDucwg3Epgho0
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