Во Львове продают русские книги: что говорит власть

Сотрудники Галицкой районной администрации проводят проверки у памятника Ивану Федоровичу на предмет продажи там российских книг. Пока эти проверки носят разъяснительный характер, однако, если продавцы не прекратят продавать российский товар в центре Львова, то к рейдам город будет приглашать уже правоохранителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Рейды во Львове. Фото : ЛГС

Сегодня Галицкая районная администрация совместно с представителями муниципального караула уже во второй раз провела такой рейд и подчеркивает, что проверки теперь будут систематическими.

"Сегодня мы вторично провели такой рейд. Это разъяснительные работы по распространению продукции, выданной на территории россии или белоруссии. Мы не составляем протоколов, не штрафуем как город, но проводим просветительские беседы с продавцами книг. Мы будем проверять и дальше, завтра снова придем сюда. Если будем видеть систематические нарушения, то будем привлекать работников правоохранительных органов", – отметила Галина Гладяк, председатель Галицкой районной администрации.

Днем ранее заместитель городского головы Андрей Москаленко высказался, что враждебной атрибутике и литературе не место во Львове и что ее можно использовать разве что "для запасов на разжигание огня в буржуйках".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Языковых патрулей не будет: на громкую инициативу нет денег

Ивано-Франковский городской совет не выделяет денег на языковые патрули, сами патрули не заработали. Об этом говорится в ответе Ивано-Франковского городского совета на запрос Українських Новин.

"По состоянию на 20.09.2024 языковые инспекторы не заработали. Из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирование патрулей и не предусмотрено финансирование на эти нужды", — говорится в ответе заместителя мэра Ивано-Франковска Федорова.