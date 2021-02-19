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Власти предоставили "Лиге Смеха" 14 миллионов долларов на участие в выставке в Дубае (Фото)

Выставка Dubai EXPO 2020 должна была состояться еще осенью прошлого года

сегодня, 11:10
Автор:

Кириєнко Анна

Организаторам "Лиги Смеха" предоставили 14  миллионов долларов на создание павильона для всемирной выставки в Дубае. Об этом сообщает Телеграмм канал "ЛОМБАРД на Грушевского".

Власти предоставили "Лиге Смеха" 14 миллионов долларов на участие в выставке в Дубае (Фото)

Dubai EXPO 2020: сколько стоит Украине принять участие в выставке. Фото: Dubai EXPO 2020

По словам ресурса, информация поступила от окружения политика Андрея Бобляха.

Выставка Dubai EXPO 2020 будет проведена осенью этого года. Сначала мероприятие должно было состояться с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021 года, однако в связи с пандемией коронавируса, выставка перенесена на эти же даты 2021-го года.

Организаторы сохранили название Expo 2020 в целях маркетинга и брендинга, поскольку это первый раз, когда Всемирная выставка была отложена, а не отменена.

Дубаи будут принимать гостей со всего мира в течение 173 дней. У каждой страны, которая захотела участвовать, будет свой павильон. Всего на выставке представлено более 190 государств.

Известно, как будет выглядеть павильон Украины. По информации с официального сайта Dubai EXPO 2020 там пройдет демонстрация смарт-технологий для применения в различных сферах жизни. Кроме того, в украинском павильоне будут проходить развлекательные мероприятия, показы мод, тематические семинары и творческие выступления.

Власти предоставили ”Лиге Смеха” 14 миллионов долларов на участие в выставке в Дубае (Фото) - фото 2

Напомним, что украинский институт будущего при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп" провел опрос среди украинцев и определил восемь основных проблем, которыми сегодня обеспокоены люди в стране. Что волнует украинцев, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине в 11 гостиницах появятся легальные казино. В каких городах они появятся и почему Украина потеряла десятки миллиардов до легализации азартного бизнеса, читайте здесь.


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Источник: https://t.me/radalombard/11
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