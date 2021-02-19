Власти предоставили "Лиге Смеха" 14 миллионов долларов на участие в выставке в Дубае (Фото)

Организаторам "Лиги Смеха" предоставили 14 миллионов долларов на создание павильона для всемирной выставки в Дубае. Об этом сообщает Телеграмм канал "ЛОМБАРД на Грушевского".

Dubai EXPO 2020: сколько стоит Украине принять участие в выставке. Фото: Dubai EXPO 2020

По словам ресурса, информация поступила от окружения политика Андрея Бобляха.

Выставка Dubai EXPO 2020 будет проведена осенью этого года. Сначала мероприятие должно было состояться с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021 года, однако в связи с пандемией коронавируса, выставка перенесена на эти же даты 2021-го года.

Организаторы сохранили название Expo 2020 в целях маркетинга и брендинга, поскольку это первый раз, когда Всемирная выставка была отложена, а не отменена.

Дубаи будут принимать гостей со всего мира в течение 173 дней. У каждой страны, которая захотела участвовать, будет свой павильон. Всего на выставке представлено более 190 государств.

Известно, как будет выглядеть павильон Украины. По информации с официального сайта Dubai EXPO 2020 там пройдет демонстрация смарт-технологий для применения в различных сферах жизни. Кроме того, в украинском павильоне будут проходить развлекательные мероприятия, показы мод, тематические семинары и творческие выступления.





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