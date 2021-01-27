Владимир Путин серьезно болен: когда будет смена власти в России

Украинская разведка сообщила, что 68-летний президент России Владимир Путин серьезно болен, а в самой РФ уже запущен процесс транзита власти, в то же время, рассчитывать на кардинальную смену режима в Кремле не стоит, об этом сказано в Белой Книге Службы Внешней разведки Украины.

Путин. Фото: ЕРА

В СВР заявили, что Россия является главным источником угрозы для нашей страны, ведь даже в случае ухода Путина с должности, РФ продолжит военную и гибридную агрессию против Украины, а в Кремле будет царить идеология "путинизма", наследованная после более 20 лет правления Путина.

В украинской разведке сообщили, что у Владимира Путина наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем и ему все сложнее исполнять президентские функции, особенно публично.

По данным СВР, в России фактически стартовал процесс передачи власти от Путина.

Также украинские разведчики подчеркнули, что цели России в отношении Украины останутся прежними и это не будет зависеть от личности, которая возглавляет РФ.

Агрессивная политика в отношении нашей страны продолжится, чтобы не допустить стратегического движения Украины в Европейский союз и НАТО.

В СВР отметили, что основной сценарий развития событий предусматривает продолжение политики "путинизма" с Путиным во власти или без него.

Справка: Владимир Путин является президентом России с 1999 года, он занимает эту должность на протяжении 18 лет, кроме периода 2008-2012 года, когда президентом был Дмитрий Медведев, а Путин занимал пост премьер-министра.

Ранее "Комментарии" публиковали данные СВР о том, что Россия собирается разместить ядерное оружие в Крыму.

Также Путин рассказывал о том, чем планирует заниматься после ухода из политики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!