Владимир Путин серьезно болен: когда будет смена власти в России

Язык
Coinspot 27.01.2021
BTC/USD
31284.44
ETH/USD
1268.09
LTC/USD
126.07
НБУ 27.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Украинская разведка сообщила, что 68-летний президент России Владимир Путин серьезно болен, а в самой РФ уже запущен процесс транзита власти, в то же время, рассчитывать на кардинальную смену режима в Кремле не стоит, об этом сказано в Белой Книге Службы Внешней разведки Украины.
Путин. Фото: ЕРА
В СВР заявили, что Россия является главным источником угрозы для нашей страны, ведь даже в случае ухода Путина с должности, РФ продолжит военную и гибридную агрессию против Украины, а в Кремле будет царить идеология "путинизма", наследованная после более 20 лет правления Путина.
В украинской разведке сообщили, что у Владимира Путина наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем и ему все сложнее исполнять президентские функции, особенно публично.
По данным СВР, в России фактически стартовал процесс передачи власти от Путина.
Также украинские разведчики подчеркнули, что цели России в отношении Украины останутся прежними и это не будет зависеть от личности, которая возглавляет РФ.
Агрессивная политика в отношении нашей страны продолжится, чтобы не допустить стратегического движения Украины в Европейский союз и НАТО.
В СВР отметили, что основной сценарий развития событий предусматривает продолжение политики "путинизма" с Путиным во власти или без него.
Справка: Владимир Путин является президентом России с 1999 года, он занимает эту должность на протяжении 18 лет, кроме периода 2008-2012 года, когда президентом был Дмитрий Медведев, а Путин занимал пост премьер-министра.
Ранее "Комментарии" публиковали данные СВР о том, что Россия собирается разместить ядерное оружие в Крыму.
Также Путин рассказывал о том, чем планирует заниматься после ухода из политики.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости