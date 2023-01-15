Великий грузин и друг Украины: умер Вахтанг Кикабидзе

В Грузии, на 85-м году ушел из жизни легендарный актер, режиссер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

Вахтанг Кикобидзе. Фото:facebook.com/vahtangkikabidze

Великий грузин Вахтанг Константинович Кикабидзе родился в 1938 году в городе Тбилиси. Начало его творческого пути – работа певцом в Тбилисской филармонии. Исполнитель сотрудничал с джазовыми ансамблями "Диело" и "Орера".

Как киноактер Вахтанг Кикабидзе снялся в своем первом фильме в 1966 году. Его название – "Встречи в горах". Однако серьезной работой для молодого артиста был фильм "Не горюй!" режиссера Георгия Данелия, вышедшего в 1969 году. За эту роль Кикабидзе в 1979 году завоевал приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Картахене (Испания).

В 1977-м известный киноактер снимался у Георгия Данелия в фильме "Мимино". Роль летчика Валико Мизандари, который жил в небольшой грузинской деревне и имел мечту летать на больших самолетах, стала знаменитой. И принесла Кикабидзе новую волну популярности и признания всех граждан бывшего Союза. В Грузии его называли – Буба Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе имел немало премий и наград, получил Государственную премию СССР, особенно дорожил званием Народного артиста Грузии.

До войны Вахтанг Кикабидзе часто гостил в Украине, хорошо знакомый с украинским президентом Владимиром Зеленским. Звездный режиссер и исполнитель был в шоке от военного вторжения РФ в Украину. Говорил, что это – настоящий геноцид. Во время военного противостояния известный грузин трижды прилетал в Украину.

Часть средств из авторского концерта в городе Батуми Вахтанг передал, чтобы поддержать нашу страну. Владимира Путина он сравнивал со Сталиным и говорил о тяжелой дальнейшей судьбе диктатора. Говорил, что его либо "уберет" ближайшее окружение, либо его ждет сильное наказание сверху за преступления в Украине".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Тошнит от стыда": в Украине отреагировали на выступление Повалий в России, где она спела "Красную руту".





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