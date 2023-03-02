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Вандалы разрисовали Русалку в Дании в цвета русского флага (ФОТО)

Полиция Копенгагена начала расследование порчи статуи, рассматриваемой как поддержка Москвы в войне в Украине

сегодня, 16:41
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Автор:

Slava Kot

Одна из самых известных и достопримечательностей в Дании пострадала от деятельности вандалов – на ее основе нарисовали три цвета, символизирующих русский флаг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Вандалы разрисовали Русалку в Дании в цвета русского флага (ФОТО)

Статуя Русалки в Копенгагене. Фото из открытых источников

Утром, 2 марта, жители Копенгагена заметили разрисованный в красно-бело-синий цвет российского флага камень на котором сидит Русалка, главная героиня сказок Ганса Кристиана Андерсена.


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Полиция зафиксировала следы вандализма, а также пытается найти следы, которые могут указать на виновных в таких действиях. Правоохранительные службы страны начали следственные действия и рассматривают эти действия как знак поддержки Российской Федерации, воюющей против Украины.

Известный памятник не впервые становится жертвой вандалов. В 1964 году была украдена голова Русалки, а спустя еще 20 лет отрезали ее руку. Последний раз статую главной героини сказок Ганса Кристиана Андерсена разрисовывали в 2020 году. Тогда на нем написали загадочные слова racist fish (расистская рыба).

Посмотреть фото, созданные после поступка вандалов, нарисовавших цвета русского флага на Русалке в Копенгагене можно ниже:

Вандалы разрисовали Русалку в Дании в цвета русского флага (ФОТО) - фото 2
Вандалы разрисовали Русалку в Дании в цвета русского флага (ФОТО) - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Дании "открыто" для поставки истребителей в Украину.

Также "Комментарии" писали о разведке Великобритании, которая обратила внимание на фактор, что поможет Вооруженным силам Украины в первом месяце весны. Этим фактором станет теплая погода, из-за которой образуется бездорожье и замедляет российскую тяжелую технику на подступах на востоке Украины.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/mar/02/little-mermaid-denmark-vandalised-colours-russian-flag
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