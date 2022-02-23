В Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в марте: обновленный прогноз

Первый месяц весны – март порадует украинцев плюсовыми прогнозами и более приятной, чем это бывает всегда, погодой. Об этом информируют синоптики Украинского гидрометцентра, обнародовав свой профессиональный прогноз по погоде, которая будет в марте.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Важно, что средняя месячная температура будет допускать плюсовые колебания на уровне +1 +6 градусов тепла, это на 1-1,5 градуса выше прошлогодней нормы. При этом, количество месячных осадков, которые прогнозируются в первый весенний месяц, будет меньше привычной нормы: 21-37 мм, а в горных районах 35-69 мм.

Также еще раньше свой прогноз по погоде, которая предполагается в первые дни марта, обнародовала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. Она отметила, что первые весенние дни в украинских регионах будут сухими, но с морозом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что народный синоптик озвучил прогноз на каждый месяц. Конец марта в Украине ознаменуется настоящей весенней погодой, апрель принесет украинцам тепло, а май — дожди, сообщает народный синоптик Владимир Деркач. В марте в ночные часы еще возможны заморозки. Но уже с середины первой декады месяца температура станет повышаться, хотя и ожидается ветер. В первые десять дней марта синоптик прогнозирует температурные качели от "минуса" до "плюса" днем. Погода во второй декаде будет продолжать тенденцию, иногда возможны морозы по ночам. Кроме того, прогнозируются умеренные осадки. Последние десять дней марта продемонстрируют, что "зима уже не вернется".

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