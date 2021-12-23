В Украине запустят новый ресурс для коммунальных услуг: что в нем особенного

В нашей стране планируется запустить новый ресурс коммунальных услуг. Будущий проект-система будет называться "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Об этом сообщает РБК-Украина, обнародовав заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, которое он сделал на заседании правительства.

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

По его словам, для правительственных чиновников важным направлением работы является подготовка и запуск единого информационно-аналитического проекта системы, которая будет использоваться в сфере коммунальных услуг.

Премьер-министр подчеркнул, что в нашей стране нет такого информационного инструмента, где бы украинцы смогли получать все услуги сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Именно через посредство нового специализированного ресурса они смогут делать онлайн-заказы и оплачивать все необходимые услуги. Также граждане смогут информировать о проблемных ситуациях сферы благоустройства, а страна, представители правительства будут иметь реальную информацию о ситуации в этой важной сфере.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль рассказал, каким будет отопительный сезон в Украине. Украинское правительство делает прогноз о непростом отопительном сезоне в нашей стране. Эти проблемы провоцирует мировой энергетический кризис. По словам Дениса Шмыгаля, нынешний осенне-зимний период будет непростым. Однако должностными лицами Кабмина разработано несколько различных вариантов, чтобы все произошло предусмотрено и находилось под контролем. Самая главная задача – создать в достаточном количестве запас энергоресурсов на будущую зиму. Глава правительства отметил, что в этом году в мире есть энергетический кризис: блекауты в КНР, становятся производства в европейских странах. Еще оратор добавил, что цены на газ взлетели до исторического максимума, а уголь стал дороже только за этот год в три раза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!