В Украине стартовал конкурс театральных режиссеров

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Сергей Медведев
Минкульт объявил конкурс для театральных режиссеров. Премия носит имя Леся Курбаса. Подать заявку на участие можно уже с 30 ноября. Данная премия присуждается профессиональным театральным режиссерам за весомый вклад в развитие современного театрального искусства Украины. Ее денежная часть составляет 20 тыс. гривен, ее выплатят за счет бюджетных средств, выделяемых Министерству культуры и информационной политики Украины.
Театральный режиссер на сцене
На соискание Премии выдвигается театральная постановка, премьера которой состоялась в 2020 году.
Премия присуждается режиссерам за театральную постановку по следующим критериям:
художественный поиск;
новаторский характер;
европейский контекст;
сценический опыт.
В министерстве отмечают, что в конкурсе не может участвовать постановка, которая ранее уже получали эту премию. Повторно или посмертно премия не присуждается.
Для участия рассматриваются заявки от театров всех форм собственности. Также в конкурсе могут участвовать кандидаты от творческих союзов, высших учебных заведений культуры и искусства и Национальным союзом театральных деятелей Украины. Ответственность за достоверность поданной информации в заявке несут руководители предприятий, учреждений, организаций, подавших ходатайство о претендента на соискание Премии, и претенденты.
Как сообщал портал "Комментарии", украинским режиссерам Валентину Васяновичу и Ирине Целик присвоили государственные награды ко Всеукраинскому дню работников культуры и мастеров народного искусства. Украинские режиссеры отказались получить награду от президента Украины.
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