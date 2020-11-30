В Украине стартовал конкурс театральных режиссеров

Минкульт объявил конкурс для театральных режиссеров. Премия носит имя Леся Курбаса. Подать заявку на участие можно уже с 30 ноября. Данная премия присуждается профессиональным театральным режиссерам за весомый вклад в развитие современного театрального искусства Украины. Ее денежная часть составляет 20 тыс. гривен, ее выплатят за счет бюджетных средств, выделяемых Министерству культуры и информационной политики Украины.

Театральный режиссер на сцене

На соискание Премии выдвигается театральная постановка, премьера которой состоялась в 2020 году.

Премия присуждается режиссерам за театральную постановку по следующим критериям:

художественный поиск;

новаторский характер;

европейский контекст;

сценический опыт.

В министерстве отмечают, что в конкурсе не может участвовать постановка, которая ранее уже получали эту премию. Повторно или посмертно премия не присуждается.

Для участия рассматриваются заявки от театров всех форм собственности. Также в конкурсе могут участвовать кандидаты от творческих союзов, высших учебных заведений культуры и искусства и Национальным союзом театральных деятелей Украины. Ответственность за достоверность поданной информации в заявке несут руководители предприятий, учреждений, организаций, подавших ходатайство о претендента на соискание Премии, и претенденты.

Как сообщал портал "Комментарии", украинским режиссерам Валентину Васяновичу и Ирине Целик присвоили государственные награды ко Всеукраинскому дню работников культуры и мастеров народного искусства. Украинские режиссеры отказались получить награду от президента Украины.

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