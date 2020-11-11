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Главная Новости Общество искусство и культура Сразу двое украинских режиссеров отказались от ордена, которых наградил Зеленский
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Сразу двое украинских режиссеров отказались от ордена, которых наградил Зеленский

Украинским режиссерам Валентину Васяновичу и Ирине Целик присвоили государственные награды ко Всеукраинскому дню работников культуры и мастеров народного искусства

сегодня, 20:40
Автор:

Диденко Светлана

Украинские режиссеры отказались получить награду от президента Украины.

Сразу двое украинских режиссеров отказались от ордена, которых наградил Зеленский

Фото: zik.ua

Первым от ордена "За заслуги" 3-й степени от президента Украины отказался отечественный режиссер Валентин Васянович.

"Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию последние годы. По странному стечению обстоятельств, эти "дела" в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене, — комментирует режиссер, оператор, сценарист и продюсер Владимир Васянович.

Режиссер объясняет, что не может принять орден от власти, которая открывает уголовные производства и занимается преследованием его коллег.

Речь идет об уголовном производстве, упомянутое в обращении, опубликованном на сайте Госкино к четырнадцатому государственному конкурсу кинопроектов. В нем Госкино обращалось к экспертам и просило учесть наличие незакрытых уголовных производств в отношении компаний "Трафик ФИЛМЗ", "Лаймовый свет", "Артхаус трафик", ОО "Молодость" и уделить внимание не сданнім в Госкино лент предыдущих годов".

"Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика ", — сообщает Васянович.

Сразу двое украинских режиссеров отказались от ордена, которых наградил Зеленский - фото 2

Валентин Васянович срежиссировал такие фильмы "Обычное дело" (2012), "Уровень черного" (2017), "Атлантида" (2019) и другие.

Решение своего коллеги поддержал украинский режиссер и писательница Ирина Целик заявила. Она отказалась принять звание "заслуженного деятеля искусств Украины", которую ей присвоил Зеленский.

Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

"Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, несмотря на это с разных точек зрения ", — сообщает Целик. "Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества было обиженно несправедливыми действиями нынешней власти".

Режиссеру присудили награду по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства указом президента.

Сразу двое украинских режиссеров отказались от ордена, которых наградил Зеленский - фото 3

Ирина Целик, писательница и перспективная начинающая режиссер

Напомним, "Комментарии" сообщали, что президент Зеленский эмоционально ответил другу режиссеру, который обвинил президента в поддержке войны.


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Источник: https://lb.ua/culture/2020/11/11/470335_valentin_vasyanovich_vidmovivsya_vid.html
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