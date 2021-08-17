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Главная Новости Общество искусство и культура В Украине появилась новая государственная награда: за какие заслуги ее будут вручать
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В Украине появилась новая государственная награда: за какие заслуги ее будут вручать

Отличием будут награждать ежегодно по случаю Дня независимости

сегодня, 09:45
Автор:

Козлова Альбіна

Новую государственную награду Президента Украины смогут получить не только граждане, но и иностранцы. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

В Украине появилась новая государственная награда: за какие заслуги ее будут вручать

В Украине появилась новая государственная награда, фото Офиса президента

Указ № 362/2021 "Об отличии Президента Украины "Национальная легенда Украины" был подписан 16 августа. Награждать отличием будут украинцев, иностранцев, лиц без гражданства за особые заслуги и весомый вклад. Речь идет не только об укреплении государственности и защите Украины, но и о служении народу, вкладе в развитие различных сфер жизнедеятельности, в том числе и в такие, как экономика, культура, спорт, образование, искусство, медицина, благотворительность и общественная деятельность.

Размер награды — 45 миллиметров, материал — золото, форма — стилизованный цветок с синими и желтыми лепестками, в центре которого изображение Малого Герба. На обратной стороне будет размещена застежка, порядковый номер. Также будет изготавливаться и миниатюра отличия из желтого металла, размером 20 миллиметров.

Награждать лучших будут ежегодно ко Дню независимости, вручать награду будет президент Украины лично. Вместе с отличием будут выдавать диплом к отличию президента Украины "Национальная легенда Украины". Отличие следует носить на груди слева, ниже других государственных наград и орденов.
В Украине появилась новая государственная награда: за какие заслуги ее будут вручать - фото 2
В Украине появилась новая государственная награда: за какие заслуги ее будут вручать - фото 3
Как сообщал портал "Комментарии", одного из нобелевских лауреатов обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, которое якобы произошло 56 лет назад. В суд заявила сама потерпевшая и сообщила о насилии совершенном над ней в детстве, которое длилось в течение полугода в отеле. Там лауреат удерживал девочку, говорится в заявлении.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/3622021-39689
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