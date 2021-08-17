В Украине появилась новая государственная награда: за какие заслуги ее будут вручать

Новую государственную награду Президента Украины смогут получить не только граждане, но и иностранцы. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

В Украине появилась новая государственная награда, фото Офиса президента

Указ № 362/2021 "Об отличии Президента Украины "Национальная легенда Украины" был подписан 16 августа. Награждать отличием будут украинцев, иностранцев, лиц без гражданства за особые заслуги и весомый вклад. Речь идет не только об укреплении государственности и защите Украины, но и о служении народу, вкладе в развитие различных сфер жизнедеятельности, в том числе и в такие, как экономика, культура, спорт, образование, искусство, медицина, благотворительность и общественная деятельность.



Размер награды — 45 миллиметров, материал — золото, форма — стилизованный цветок с синими и желтыми лепестками, в центре которого изображение Малого Герба. На обратной стороне будет размещена застежка, порядковый номер. Также будет изготавливаться и миниатюра отличия из желтого металла, размером 20 миллиметров.