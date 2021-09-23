В Украине могут запретить выступления всех российских исполнителей

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Антон Рудак
Шоумен Игорь Кондртюк создал петицию на сайте Офиса президента, в которой требует полный запрет российским исполнителям выступать в Украине. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Facebook.
Игорь Кондратюк, фото из открытых источников
Кондратюк напомнил, что Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.
Шоумен добавляет, что большинство российских исполнителей открыто поддерживают агрессию Кремля и аннексию Крыма. Также посещают с концертами полуостров, откровенно нарушая законы Украины. Игорь Кондратюк говорит, что пускать их в Украину — это коллаборация с агрессором и "бизнес на крови". Восстановить их выступления шоумен предлагает после полной деоккупации Крыма и Донбасса.
Петицию уже подписали 7240 граждан из необходимых 25 тыс. голосов. Сбор подписей будет происходить еще 89 дней.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярный украинский телеведущий, продюсер, шоумен Игорь Кондратюк решил провести свой отпуск за океаном — в США. Вот только штат Аризона, куда приехал Игорь оказался в центре сильного шторма. Так одно из деревьев не устояло под напором ветра и свалилось на арендованный Кондратюком автомобиль. По словам Игоря Кондратюка, такого шторма, который произошел в Аризоне ему еще не приходилось никогда в жизни видеть. Игорь рассказывает, но так уж случилось по стечению обстоятельств, у гостиницы, где он остановился, этот ураган "запомнился" только одним — свалил дерево на припаркованный им же автомобиль Mitsubishi.
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