В Украине дорожают популярные овощи: названы новые цены

За последнюю неделю в Украине значительно выросли цены на картофель, баклажаны, кабачки и огурцы. Об этом сообщает издание SEEDS.

Цены на картошку, огурцы, кабачки в Украине. Фото из открытых источников

Так, на сегодняшний день на оптовых рынках цена за один килограмм картофеля составит от пяти до семи гривен, в то время как неделю назад его стоимость составляла от 3,50 грн. до 5,5 грн. за килограмм.

Вместе с картофелем выросли в цене и огурцы. Сейчас средняя цена на оптовых рынках страны на этот овощ составит примерно 20 гривен. Вслед за огурцами стали дороже кабачки. Они обойдутся покупателю в 15 гривен за один килограмм. Средний ценник на баклажаны за последнюю неделю также повысился. Сейчас один килограмм обойдется в 10-12 гривен на оптовых рынках.

Что касается других овощей, то на них цены остались более стабильными. Помидоры продают по цене от 5 до 15 грн. за килограмм. Розовые помидоры обойдутся в 22 грн./кг. Желтые помидоры сейчас стоят на рынке до 20 гривен за 1 кг. Стоимость лука также осталась прежней. Килограмм овоща выйдет покупателю от 6 до 7,50 гривен.

Фермеры отмечают, что сегодняшняя цена на картофель является приемлемой для них. В прошлом году килограмм этого овоща продавался по 5-6 гривен. По словам директора фермерского хозяйства в Черниговской области Григория Ткаченко, такая цена устраивает как производителя, так и покупателя.

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