logo
Русский Українська

BTC/USD

45435.30

ETH/USD

3291.46

LTC/USD

175.12

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура В Украине дорожают популярные овощи: названы новые цены
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине дорожают популярные овощи: названы новые цены

Фермеры прокомментировали цены на овощи

сегодня, 19:20
Автор:

Денис Подставной

За последнюю неделю в Украине значительно  выросли цены на картофель, баклажаны, кабачки и огурцы. Об этом сообщает издание SEEDS.

В Украине дорожают популярные овощи: названы новые цены

Цены на картошку, огурцы, кабачки в Украине. Фото из открытых источников

Так, на сегодняшний день на оптовых рынках цена за один килограмм картофеля составит от пяти до семи гривен, в то время как неделю назад его стоимость составляла от 3,50 грн. до 5,5 грн. за килограмм. 

Вместе с картофелем выросли в цене и огурцы. Сейчас средняя цена на оптовых рынках страны на этот овощ составит примерно 20 гривен. Вслед за огурцами стали дороже кабачки. Они обойдутся покупателю в 15 гривен за один килограмм. Средний ценник на баклажаны за последнюю неделю также повысился. Сейчас один килограмм обойдется в 10-12 гривен на оптовых рынках. 

Что касается других овощей, то на них цены остались более стабильными. Помидоры продают по цене от 5 до 15 грн. за килограмм. Розовые помидоры обойдутся в 22 грн./кг. Желтые помидоры сейчас стоят на рынке до 20 гривен за 1 кг. Стоимость лука также осталась прежней. Килограмм овоща выйдет покупателю от 6 до 7,50 гривен. 

Фермеры отмечают, что сегодняшняя цена на картофель является приемлемой для них. В прошлом году килограмм этого овоща продавался по 5-6 гривен. По словам директора фермерского хозяйства в Черниговской области Григория Ткаченко, такая цена устраивает как производителя, так и покупателя. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине изменятся цены на сахар. Названы новая стоимость продукта. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" писал о том, что цены на гречку в Украине могут значительно вырасти. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.seeds.org.ua/zrostayut-cini-na-kartoplyu-ogirki-ta-kabachki/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ