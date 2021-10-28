В Сумах убили активиста: что известно о трагедии

В областном городе Сумы от огнестрельных ранений погиб молодой человек. Личность погибшего установлена. Информацию подтвердил губернатор области и знакомые покойного. Об этом пишет Общественное.

На месте происшествия работали следователи, фото Facebook

По словам пресс-офицера Нацполиции Сумской области Владимира Крупецких, на место прибыли криминалисты и следственно-оперативная группа. О стрельбе и убийстве на линию "102" сообщили около 21:00.



Известно, что вечером 27 октября неизвестный произвел более 10 выстрелов у местного жителя Сум Александра Иванину, который был активистом Национально-освободительного движения "Правый сектор". Сообщается, что убитому было 29 лет. В тот вечер он приехал на автомобиле домой вместе с женой. Когда пара вышла из автомобиля, неизвестный мужчина начал стрелять в Александра.



"Убийца ждал Александра у подъезда его собственного дома. Нападение на мужчину было совершено в присутствии жены. Не возникает сомнений, кто приложил к этому руку и где именно искать виновных. "Правый сектор" убежден, что именно националистическая деятельность Иванины стала причиной убийства", — говорится в сообщении на странице движения в Facebook.

По словам руководителя "Правого сектора" в Сумах Сергея Супруна, причиной убийства могла быть активная деятельность покойного и публичные выступления.

В Facebook глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий написал сообщение о смерти активиста и подчеркнул, что мужчину нагло убили возле дома. Также губернатор назвал произошедшую трагедию ужасной.

Как сообщал портал "Комментарии", жители Ахтырки, что в Сумской области, нашли на месте захоронения домашних питомцев, человеческие кости, которые лежали возле захоронения собаки. Местные старики говорят, что неподалеку во время Второй мировой войны был размещен немецкий госпиталь для солдат. Поэтому, видимо рядом хоронили умерших в госпитале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!