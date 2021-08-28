В столице открылся крупнейший центр еврейской культуры

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Лилия Боровая
Гости открытия центра Еврейской общины, фото с Facebook-страницы Олега Вишнякова
В Киеве открыли общественный центр раввина Марковича, который является представительством Еврейской общины. Об этом на своей Facebook-странице сообщил почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Олег Вишняков.
Символическим открытием центра стало установление мезузы — свитка с вычеканенной частью молитвы "Шма Исраэль".
Подобные центры объединяют не только представителей еврейской культуры, но и знакомят представителей разных культур и вероисповеданий с иудаизмом.
Ранее "Комментарии" сообщали, что руководство Нацполиции Украины провело встречу с Михаэлем Бродским, в ходе которой был подробно рассмотрен вопрос обеспечения общественной безопасности во время празднования Рош ха-Шана в Умани. В этом году праздник выпадает на вечер 6 сентября, и традиционно будет отмечаться хасидами-паломниками в течение двух дней. Национальная полиция и полиция Черкащины уже переведены на усиленный вариант несения службы, в целях профилактики преступлений, которые могут быть совершены на почве религиозной или расовой нетерпимости.
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