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Главная Новости Общество искусство и культура В столице открылся крупнейший центр еврейской культуры
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В столице открылся крупнейший центр еврейской культуры

Почетным гостем открытия центра еврейской культуры стал недавно назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский

сегодня, 15:23
Автор:

Лилия Боровая

В столице открылся крупнейший центр еврейской культуры

Гости открытия центра Еврейской общины, фото с Facebook-страницы Олега Вишнякова

В Киеве открыли общественный центр раввина Марковича, который является представительством Еврейской общины. Об этом на своей Facebook-странице сообщил почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Олег Вишняков.

Символическим открытием центра стало установление мезузы — свитка с вычеканенной частью молитвы "Шма Исраэль".

"Мезуза — постоянное напоминание о Божьем присутствии, и установка ее на дверной косяк центра Киевской Еврейской Общины напоминает как раз об этом. Именно с Божьей помощью все новые еврейские и израильские мероприятия, которые проходят в Киеве, будут процветать", — отметил почетный Консул Государства Израиль в Западном регион Олег Вишняков.

Подобные центры объединяют не только представителей еврейской культуры, но и знакомят представителей разных культур и вероисповеданий с иудаизмом.

"Это важное и очень духовное событие. Сегодня мы заложили "первый камень" в новое будущее и настоящее украинских евреев", — акцентировал на открытии Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский.

Ранее "Комментарии" сообщали, что руководство Нацполиции Украины провело встречу с Михаэлем Бродским, в ходе которой был подробно рассмотрен вопрос обеспечения общественной безопасности во время празднования Рош ха-Шана в Умани. В этом году праздник выпадает на вечер 6 сентября, и традиционно будет отмечаться хасидами-паломниками в течение двух дней. Национальная полиция и полиция Черкащины уже переведены на усиленный вариант несения службы, в целях профилактики преступлений, которые могут быть совершены на почве религиозной или расовой нетерпимости.


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Источник: https://www.facebook.com/il.consul.israel
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