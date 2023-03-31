В Софии нашли картину Джексона Поллока стоимостью 54 миллиона долларов

Специальные службы, занимающиеся расследованием международных схем контрабанды произведений искусства, обнаружили в Софии неизвестную ранее работу художника Джексона Поллока. Ее стоимостью оценивается в 54 млн. долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.



Американский художник Джексон Поллок. Фото из открытых источников

Во время проведения специальных операций полиция по контрабанде искусства обнаружила в столице Болгарии картину Джексона Поллока. В ходе расследования удалось арестовать одного болгарина и трех греков. Именно в Греции было обнаружено еще пять картин других художников. Работа Поллока самая дорогая, эксперты оценили ее в 54 млн. долларов.

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"К нашей большой радости, нам удалось установить и сохранить эту картину, и на данный момент экспертиза показывает, что это оригинал", — сказал главный секретарь министерства внутренних дел Болгарии Петар Тодоров.

Считается, что картина была создана Джексоном Поллоком в 1949 году, но не попала в международные и региональные каталоги произведений искусства.

Джексон Поллок один из культовых художников 20 века, являвшийся частью движения абстрактного экспрессионизма в конце 1940-х годов. Его метод рисования совершил революцию и проложил путь к современному искусству. Поллок не наносил краску кистью как большинство его коллег, художник наливал ее сверху, капал ею и брызгал краской по полотну, обычно находившемуся на полу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых дорогих картин мира. Среди лидеров есть работа Джексона Поллока.

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