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В Софии нашли картину Джексона Поллока стоимостью 54 миллиона долларов

Полиция арестовала контрабандистов и обнаружила ранее неизвестную картину культового художника Джексона Поллока.

сегодня, 17:05
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Автор:

Slava Kot

Специальные службы, занимающиеся расследованием международных схем контрабанды произведений искусства, обнаружили в Софии неизвестную ранее работу художника Джексона Поллока. Ее стоимостью оценивается в 54 млн. долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.

В Софии нашли картину Джексона Поллока стоимостью 54 миллиона долларов

Американский художник Джексон Поллок. Фото из открытых источников

Во время проведения специальных операций полиция по контрабанде искусства обнаружила в столице Болгарии картину Джексона Поллока. В ходе расследования удалось арестовать одного болгарина и трех греков. Именно в Греции было обнаружено еще пять картин других художников. Работа Поллока самая дорогая, эксперты оценили ее в 54 млн. долларов.


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"К нашей большой радости, нам удалось установить и сохранить эту картину, и на данный момент экспертиза показывает, что это оригинал", — сказал главный секретарь министерства внутренних дел Болгарии Петар Тодоров.

Считается, что картина была создана Джексоном Поллоком в 1949 году, но не попала в международные и региональные каталоги произведений искусства.

Джексон Поллок один из культовых художников 20 века, являвшийся частью движения абстрактного экспрессионизма в конце 1940-х годов. Его метод рисования совершил революцию и проложил путь к современному искусству. Поллок не наносил краску кистью как большинство его коллег, художник наливал ее сверху, капал ею и брызгал краской по полотну, обычно находившемуся на полу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых дорогих картин мира. Среди лидеров есть работа Джексона Поллока.  

Также "Комментарии" писали, что Украина получила от США давнее оружие, которое раньше украла Россия.



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Источник: https://nypost.com/2023/03/23/jackson-pollock-painting-discovered-in-bulgaria-art-smuggling-probe/
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