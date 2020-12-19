В Риме восстановили мавзолей первого императора Августа

В Риме готовятся к открытию одной из самых великих достопримечательностей — мавзолея первого императора Рима Октавиана Августа. Известно его знаменитое изречение, которое он произнес перед смертью: "Я нашел Рим городом из кирпича и оставил его городом из мрамора".

Мавзолей императора Августа, Рим

Мавзолей является крупнейшей круглой гробницей в мире. Его построили на реке Тибр в 28 году до н.э. Гробница была предназначена как для Августа, так и его потомков, императоров Калигулы, Тиберия и Клавдия.

Само здание считается одним из самых величественных сооружений того времени. Когда Римская империя пала, в нем размещали и висячие сады, и крепость и амфитеатр для массовых представлений.

Начало прошлого века снова принесло мавзолею смену профиля — в нем обустроили оперный театр. Позднее Бенито Муссолини отдал приказ убрать зрительный зал. Здание постепенно приходило в упадок, десятки лет туда сбрасывали мусор, из стен стали прорастать деревья.

На ремонт и реконструкцию здания потратили более 10 млн евро. И вот, обновленный мавзолей готов встретить первых туристов. Открытие достопримечательности намечено на 1 марта, организаторы обещают устраивать не только живые экскурсии, но для желающих будут доступны и виртуальные туры.

Как сообщал портал "Комментарии", в итальянской коммуне уже зажгли самую большую световую инсталляцию в форме новогодней елки. Ее высота составляет 750 метров, а ширина — 450 метров. В этой инсталляции 300 лампочек зеленого цвета, которые горят по контуру, еще 400 разноцветных, они служат украшениями. И на верхушке сияет звезда-комета из 250 лампочек, которая меняет свой цвет каждые пять минут. Известно, что жители коммуны зажигают эту елочку каждый год на протяжение 38 лет. В 1991 года инсталляция в форме ели попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая в мире. А в 2014 году ее лично зажег Папа Римский Франциск.

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