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В Польше вернули потерянные деньги украинскому гастарбайтеру: подробности

Украинец пошел искать отделение банка, а все свои средства оставил возле терминала на территории

сегодня, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В соседней республике Польша наш соотечественник, получив жалованье, хотел выслать своей семье сумму в несколько тысяч злотых. Но забыл наличные возле терминала, где планировал осуществить перевод. Средства нашли неравнодушные поляки и в тот же день нашли владельца, вернув ему всю сумму наличных. Об этом сообщает In Poland.

В Польше вернули потерянные деньги украинскому гастарбайтеру: подробности

Мужчине вернули деньги (фото из открытых источников)

Это происшествие имело место в Мазовецком воеводстве, в населенном пункте Жирардув недалеко от польской столицы. Там жил и работал 46-летний украинец, нашедший работу на территории этой страны. Получив зарплату, он планировал осуществить в Украину денежный перевод своей семье.

У нашего земляка не было информации, как совершить такое отправление в другую страну. Поэтому он зашел на заправку в терминал. Ее работники объяснили иностранцу, что нужно за этой услугой обратиться в почтовое или банковское отделение.

Украинец пошел искать отделение банка, а все свои средства оставил у терминала на территории.

Через некоторое время один из работников АЗС заметил оставленную наличность и отнес ее в полицию. Польские правоохранители, просмотрев отснятое видео с камер наблюдения через несколько часов нашли нашего земляка и вернули  ему потерянные средства.

Наш земляк был очень поражен и выразил свою благодарность за возвращенные деньги, в письме полицейским, переслав его в адрес местечкового полицейского комиссариата.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше украинцу грозит тюремный срок. Польские правоохранители обвиняют гражданина Украины в посягательстве на физическую неприкосновенность несовершеннолетнего лица.


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Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/obshhestvo/ukra%D1%97nec-v-polshhi-zgubiv-groshi-yaki-mav-vislati-do-rodini-nebajjduzhi-lyudi-povernuli-%D1%97kh-togo-zh-dnya/
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