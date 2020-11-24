kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

19147.76

ETH/USD

601.06

LTC/USD

88.84

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура В Польше открыли гигантский бассейн с подводным отелем
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше открыли гигантский бассейн с подводным отелем

Объем воды в новом бассейне равен объему 27 обычных бассейнов, но это не единственная фишка

сегодня, 14:30
Автор:

Сергей Медведев

В Польше появился новый развлекательный центр, аналогов которому нет в мире. Новый водный комплекс может похвастаться самой большой глубиной в мире. Помимо рекордных показателей глубины — а до его дна от поверхности почти 46 метров, есть и другие креативные элементы данного сооружения.

В Польше открыли гигантский бассейн с подводным отелем

Так, авторы проекта решили оснастить бассейн подводным отелем. Его комнаты расположены на глубине 5 метров. Отдельные части интерьера решено было украсить изображениями божеств из храмов майя. Другие же подводные комнаты декорировали искусственными сталактитами. Есть чем развлечься и дайверам — для них предусмотрели колодец глубиной 25 метров.

Строительство комплекса влетело в копеечку — инвесторы вложили в столь необычный проект 8,5 млн евро.

Для понимания масштаба водного аттракциона отметим, что объем воды в данном комплексе равен объему воды из 27 обычных бассейнов.

В Польше открыли гигантский бассейн с подводным отелем - фото 2

Как сообщал портал "Комментарии", в немецком городе Баден-Вюртемберг Виолончелист Юрген Герлингер дал концерт для ценителей  музыки прямо на дне бассейна под открытым небом, который закрыт для плаванья на карантин. По словам организаторов мероприятия, акустика на глубине четырех метров — просто прекрасная. При соблюдении всех правил, действующих во время пандемии, на дне бассейна могут одновременно разместиться около 100 человек. Всем слушателям разрешили захватить с собой из дома подушки и одеяла, а также одеться в спортивном стиле, чтобы удобнее было сидеть во время концерта.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lux.fm/ru/samyj-glubokij-v-mire-v-polshe-otkryli-unikalnyj-bassejn-s-podvodnym-otelem_n101810
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ