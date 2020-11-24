В Польше открыли гигантский бассейн с подводным отелем

В Польше появился новый развлекательный центр, аналогов которому нет в мире. Новый водный комплекс может похвастаться самой большой глубиной в мире. Помимо рекордных показателей глубины — а до его дна от поверхности почти 46 метров, есть и другие креативные элементы данного сооружения.

Так, авторы проекта решили оснастить бассейн подводным отелем. Его комнаты расположены на глубине 5 метров. Отдельные части интерьера решено было украсить изображениями божеств из храмов майя. Другие же подводные комнаты декорировали искусственными сталактитами. Есть чем развлечься и дайверам — для них предусмотрели колодец глубиной 25 метров.

Строительство комплекса влетело в копеечку — инвесторы вложили в столь необычный проект 8,5 млн евро.

Для понимания масштаба водного аттракциона отметим, что объем воды в данном комплексе равен объему воды из 27 обычных бассейнов.





Как сообщал портал "Комментарии", в немецком городе Баден-Вюртемберг Виолончелист Юрген Герлингер дал концерт для ценителей музыки прямо на дне бассейна под открытым небом, который закрыт для плаванья на карантин. По словам организаторов мероприятия, акустика на глубине четырех метров — просто прекрасная. При соблюдении всех правил, действующих во время пандемии, на дне бассейна могут одновременно разместиться около 100 человек. Всем слушателям разрешили захватить с собой из дома подушки и одеяла, а также одеться в спортивном стиле, чтобы удобнее было сидеть во время концерта.

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