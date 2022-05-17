В Пентагоне рассказали, в какой части Украины РФ сконцентрировала большинство своих БТГ

Продолжается широкомасштабное наступление российских войск. И на сегодняшний день Кремль сумел перебросить на территорию Украины 106 оперативных батальонно-тактических групп. Российской командование добилось того, что БТГ есть, как на восточном, центральном, западном, так и на южном направлениях. Последнее, по-видимому, считается приоритетным для Москвы. Именно поэтому там сосредоточено большинство БТГ. На сегодня, по данным оборонного ведомства США, на юге Украины сконцентрировано 50 БТГ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Российские войска. Фото: kanaldom.tv

Для России продолжает оставаться приоритетным удержание контроля над Херсоном и Мариуполем. Именно поэтому в отчете говорится, что подавляющее большинство БТГ сосредоточено между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Также страна-агрессор перебросила значительное количество БТГ от севера Запорожья до Великой Новоселки.

Что касается готовности российских БТГ выполнять поставленные задачи и достигать поставленные цели, то в Пентагоне пока что нет данных, которые бы могли говорить об оснащении российских войск, а также о том, насколько российские военные мотивированы относительно выполнения боевых заданий.

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