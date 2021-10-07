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В одном из городов Бразилии признали украинский язык официальным

Муниципалитет Прудентополис - столица «украинской Бразилии»

сегодня, 15:35
Автор:

Козлова Альбіна

В одном из городов Бразилии признали украинский язык. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Тернополя.

В одном из городов Бразилии признали украинский язык официальным

Соответствующий закон приняли на сессии, фото пресс-служба горсовета Тернополя

На сессии 5 октября принят законопроект о том, что украинский язык получает статус официального и приравнивается к португальского для жителей муниципалитета Прудентополиса — собрата Тернополя.

По словам руководителя Украинско-Бразильской Центральной Репрезентации Витторио Соротюка, в этом муниципалитете придерживаются украинских праздничных традиций, для жителей транслируют радиопередачи на украинском. В городе проживает немало мигрантов из Украины.

Принятие закона позволит тем, кто будет знать украинский, будут приезжать в нашу страну и поступать в вузы, также наладится совместный туризм. Однако прежде всего — это знак уважения к украинскому наследию и культуре мигрантов.

Между городами-побратимами было подписано соглашение о сотрудничестве и партнерстве еще в 2019 году. Муниципалитет Прудентополис не зря является столицей "украинской Бразилии". В городе большинство граждан — это украинцы, 75%. Город — олицетворение кусочка нашей родины посреди другого континента — Южной Америки.

В Прудентополисе активно развивается туризм и туристы туда приезжают за украинским колоритом — музыкой, блюдами, вышивками.

Как сообщал портал "Комментарии", в Узбекистане отказываются от русского языка. В Узбекистане стремятся отказаться от использования русского языка во всех сферах жизни граждан. Соответствующие листовки уже расклеивают работники магазинов и водители общественного транспорта во многих городах страны.

Также мы писали, что в ВСУ будут инструкторы языковой подготовки, они будут учить армейцев английского. В рамках внедрения стандартов НАТО в украинской армии будет внедрено обязательное изучение иностранного языка для армейцев, в частности, английского.


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Источник: https://ternopilcity.gov.ua/news/53483.html
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Обсуждения

Євгеній

сегодня, 15:03

Валерий Казначеев, якщо вам подобається руцький язик - валіза, вокзал, кацапія. до свого ботоксного ху ла. Україна існує доки є українська мова. а в кацапії можете розмовляти скрепною мовою скільки побажаєте

Валерий Казначеев

сегодня, 14:54

То-есть этой статьёй мы признаём, что в Бразилии уровень демократии там намного выше чем в Украине. Они могут ввести второй официальный язык, и наверное даже третий. А у нас, к примеру в Харькове, где в повседневной жизни 90% общается между собой на русском, ввести второй язык - ЗАПРЕТИЛИ! Вот так в Украине вместо борьбы с Путиным, ведут борьбу с русскими, и делят народ на разные сорта.

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