В одном из городов Бразилии признали украинский язык официальным

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Козлова Альбіна
В одном из городов Бразилии признали украинский язык. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Тернополя.
Соответствующий закон приняли на сессии, фото пресс-служба горсовета Тернополя
На сессии 5 октября принят законопроект о том, что украинский язык получает статус официального и приравнивается к португальского для жителей муниципалитета Прудентополиса — собрата Тернополя.
По словам руководителя Украинско-Бразильской Центральной Репрезентации Витторио Соротюка, в этом муниципалитете придерживаются украинских праздничных традиций, для жителей транслируют радиопередачи на украинском. В городе проживает немало мигрантов из Украины.
Принятие закона позволит тем, кто будет знать украинский, будут приезжать в нашу страну и поступать в вузы, также наладится совместный туризм. Однако прежде всего — это знак уважения к украинскому наследию и культуре мигрантов.
Между городами-побратимами было подписано соглашение о сотрудничестве и партнерстве еще в 2019 году. Муниципалитет Прудентополис не зря является столицей "украинской Бразилии". В городе большинство граждан — это украинцы, 75%. Город — олицетворение кусочка нашей родины посреди другого континента — Южной Америки.
В Прудентополисе активно развивается туризм и туристы туда приезжают за украинским колоритом — музыкой, блюдами, вышивками.
Как сообщал портал "Комментарии", в Узбекистане отказываются от русского языка. В Узбекистане стремятся отказаться от использования русского языка во всех сферах жизни граждан. Соответствующие листовки уже расклеивают работники магазинов и водители общественного транспорта во многих городах страны.
Также мы писали, что в ВСУ будут инструкторы языковой подготовки, они будут учить армейцев английского. В рамках внедрения стандартов НАТО в украинской армии будет внедрено обязательное изучение иностранного языка для армейцев, в частности, английского.
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Обсуждения
Новости
Євгеній
сегодня, 15:03
Валерий Казначеев, якщо вам подобається руцький язик - валіза, вокзал, кацапія. до свого ботоксного ху ла. Україна існує доки є українська мова. а в кацапії можете розмовляти скрепною мовою скільки побажаєте
Валерий Казначеев
сегодня, 14:54
То-есть этой статьёй мы признаём, что в Бразилии уровень демократии там намного выше чем в Украине. Они могут ввести второй официальный язык, и наверное даже третий. А у нас, к примеру в Харькове, где в повседневной жизни 90% общается между собой на русском, ввести второй язык - ЗАПРЕТИЛИ! Вот так в Украине вместо борьбы с Путиным, ведут борьбу с русскими, и делят народ на разные сорта.