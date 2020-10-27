В Одессу вернулось главное культурное сокровище города

Председатель Попечительского совета Одесского Музея Западного и Восточного искусства Юрий Маслов сообщил на своей странице в фейсбуке о возвращении двух полотен Франца Хальса — "Святой Лука" и "Святой Матвей". Ранее они были переданы Юрием Масловым и директором музея Игорем Пороником на выставку в Италию.

Фото с официальной страницы Юрия Маслова

"Полный аншлаг в Палаццо Реале и потрясенные итальянцы, которые никак не могли поверить, что в нашей стране и нашем городе находятся работы такого уровня." — рассказывает председатель Попечительского совета музея.

Картины принадлежат голландскому художнику Францу Хальсу. Это один из самых талантливых художников Золотого века.

Полотна хранят длинную и запутанную историю. В Одессе они были найдены уже после Второй мировой войны. Их нашли на Привозе и выкупили как творение неизвестного художника. Только в 1958 году распознали настоящего автора картин. Все это время полотна находились в музее.

Уникальность цикла заключается в том, что Франц Хальс первый и последний раз писал картины на религиозную тему. В основном он работал над портретами обычных людей.

Произведения искусства принадлежат циклу "Евангелисты", который состоит из четырех полотен. Другие картины находятся в музее Гетти в Лос-Анджелесе и в российском музее изобразительных искусств имени Пушкина.

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