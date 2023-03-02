В Одессе хотят дерусифицировать два района

Депутатам горсовета Одессы рекомендуют переименовать Суворовский район города в Пересыпский, а Малиновский – в Хаджибейский. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телеграмм-канал "Одесса". Официально.

Одеса - це Україна

Сообщается, что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский. До этого члены историко-топонимической комиссии решили рекомендовать депутатам горсовета переименовать Малиновский район города в Хаджибейский.

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Напомним, что Александр Суворов (1730 – 1800) был русским полководцем, а уроженец Одессы Родион Малиновский (1898 – 1967) маршалом Советского Союза. Новые названия отражают историческую топонимику Одессу, в частности ее древнее историческое название – крепость Хаджибей.

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