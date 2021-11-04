В Луцке людей срочно эвакуировали из супермаркета: какая причина

Как известно, 3 ноября около 17:45 на линию Службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Волынской области позвонили жители областного города Луцка. Жители сообщили о том, что в продуктовом супермаркете обнаружено опасное химическое вещество. Об этом сообщает "Слово и Дело".

На месте работали работники Службы спасения, фото ГСЧС

На место прибыли работники отделения радиационно-химической защиты и приступили к эвакуации работников супермаркета и посетителей. После чего приступили к сбору разлитой ртути в камере хранения и на полу. Событие произошло в супермаркете на проспекте Возрождения.

Известно, что в камере хранения неизвестные оставили пакет с ртутью. Ртуть, которая была в торговом заведении, собрали, там провели демеркуризацию объекта. Сообщается, что пострадавших нет. Работы проводили больше часа. Всего в пакете было около 200 граммов ртути.

Химическое вещество собрали специальными приборами. Ртуть опасна тем, что ее пары могут вызвать интоксикацию у людей и при большой концентрации даже смерть. Ртуть часто используют для отравления. Поэтому ее нельзя касаться руками, а помещение, где ее обнаружили, следует обязательно проветривать несколько часов после того, как ртуть собрана и изъята.



Как сообщал портал "Комментарии", в Закарпатье пограничники обнаружили в багаже иностранного гражданина немало ртути, которую он хотел перевезти за границу для продажи. Человек вез контрабандой три килограмма ртути, которые он должен был продать за 200 тысяч евро заказчику в европейской стране. Мужчину задержали работники Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств происшествия и выявления причастности других лиц к контрабанде химического вещества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!