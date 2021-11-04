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В Луцке людей срочно эвакуировали из супермаркета: какая причина

Работники отделения радиационно-химической защиты собрали вещество в магазине

сегодня, 12:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Как известно, 3 ноября около 17:45 на линию Службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Волынской области позвонили жители областного города Луцка. Жители сообщили о том, что в продуктовом супермаркете обнаружено опасное химическое вещество. Об этом сообщает "Слово и Дело".

В Луцке людей срочно эвакуировали из супермаркета: какая причина

На месте работали работники Службы спасения, фото ГСЧС

На место прибыли работники отделения радиационно-химической защиты и приступили к эвакуации работников супермаркета и посетителей. После чего приступили к сбору разлитой ртути в камере хранения и на полу. Событие произошло в супермаркете на проспекте Возрождения.

Известно, что в камере хранения неизвестные оставили пакет с ртутью. Ртуть, которая была в торговом заведении, собрали, там провели демеркуризацию объекта. Сообщается, что пострадавших нет. Работы проводили больше часа. Всего в пакете было около 200 граммов ртути.

Химическое вещество собрали специальными приборами. Ртуть опасна тем, что ее пары могут вызвать интоксикацию у людей и при большой концентрации даже смерть. Ртуть часто используют для отравления. Поэтому ее нельзя касаться руками, а помещение, где ее обнаружили, следует обязательно проветривать несколько часов после того, как ртуть собрана и изъята.

Как сообщал портал "Комментарии", в Закарпатье пограничники обнаружили в багаже иностранного гражданина немало ртути, которую он хотел перевезти за границу для продажи. Человек вез контрабандой три килограмма ртути, которые он должен был продать за 200 тысяч евро заказчику в европейской стране. Мужчину задержали работники Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств происшествия и выявления причастности других лиц к контрабанде химического вещества.

В Луцке людей срочно эвакуировали из супермаркета: какая причина - фото 2
В Луцке людей срочно эвакуировали из супермаркета: какая причина - фото 3
В Луцке людей срочно эвакуировали из супермаркета: какая причина - фото 4


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Источник: https://www.slovoidilo.ua/2021/11/04/novyna/suspilstvo/luczkomu-supermarketi-vyyavyly-paket-rtuttyu-lyudej-terminovo-evakuyuvaly
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