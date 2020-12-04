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Главная Новости Общество искусство и культура В Киеве открылся первый фестиваль виртуальной реальности
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В Киеве открылся первый фестиваль виртуальной реальности

Всего в рамках фестиваля VR-искуства посетителям предложат восемь локаций

сегодня, 14:32
Автор:

Сергей Медведев

Эпидемия коронавируса и карантинные ограничения не смогли сорвать первый фестиваль VR-искусства, который проходит в Киеве 3-4 декабря. Организатором фестиваля выступил Французский Институт в Украине. Фестиваль является международным — на нем представили свои работы гости из Франции. В программе фестиваля, который получил название  Virtualité представлены восемь работ, продолжительность их составляет от 6 до 20 минут. Украинские художники представили три работы, а французская сторона — пять. Организаторы отмечают, что такие фестивали обладают достаточной уникальностью — в мире из насчитывают единицы — в рамках Венецианской биеннале, VRHAM в Гамбурге и Cinequest в Сан-Хосе, США.

В Киеве открылся первый фестиваль виртуальной реальности

Фестиваль VR-искусства в Киеве проводится впервые

Одним из наиболее популярных экспозиций стал VR-фильм о шаманских практиках французского режиссера Яна Кунена. Среди украинских работ — постановка о Бабьем Яре. Фильм создавали в сотрудничестве с  Музеем истории Киева. 

 Для того чтобы ознакомиться с представленными работами предоставляются специальные очки виртуальной реальности. Для снижения рисков распространения коронавируса их регулярно дезинфицируют. Все локации расположились в стенах Центра современного искусства М17.

Как сообщал портал "Комментарии", в одном из торговых развлекательных центров Дубая открылся парк виртуальной реальности Dreamscape VR. По данным издания whatson.ae, новое место для развлечений расположено на втором этаже заведения Mall of the Emirates. Отмечается, что всем, кто интересуется новинками 3D-реальности, предлагается посетить три зала: "Инопланетный зоопарк", "Глубоководный мир" и "Проклятие потерянной жемчужины". Зайдя в зал под названием "Инопланетный зоопарк" у посетителей есть возможность отправится в путешествие по галактике и познакомится с обитателями иноземной фауны, а вот комната "Глубоководный мир" подразумевает ряд испытаний для гостей, которые должны выполнить миссии для воссоединения семьи китов.

 


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Источник: http://www.virtualite.com.ua/
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