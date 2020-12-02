В Киеве откроется Андреевская церковь

Один из символов Киева — знаменитую Андреевскую церковь откроют для посетителей. Спустя пять лет реставрационных работ храм распахнет свои двери для туристов и верующих. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и информационной политики.

Реставрация Андреевской церкви закончена

Так, открытие, которое пройдет в режиме онлайн запланировано на 12 января. А первую службу в церкви проведут 13 декабря.

"Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищены лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок", — цитирует министра Александра Ткаченко пресс-служба ведомства.

В сообщении подчеркивается, что реставрация проводилась для того, чтобы раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со рождения которого отмечается в этом году.

Напомним, что в 2018 году Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату в постоянное пользование. Этот законопроект, который инициировал Петр Порошенко, получил поддержку 237 нардепов.

По словам главы парламента Андрея Парубия, своим решением Верховная Рада восстанавливает Ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, которая будет выполнять роль резиденции патриарха.



Как сообщал портал "Комментарии", Бывший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что Константинопольский патриархат изначально искал выгоды при даровании томоса Украине. Платой за него стали заграничные приходы Украинской православной церкви Киевского Патриархата, которые согласно условиям автокефалии перешли под руководство Стамбула.

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