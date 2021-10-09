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В Калифорнии запретили снимать презерватив во время полового акта без согласия

Это первый подобный запрет в США. Законопроект подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом.

сегодня, 04:16
Автор:

Ольга Чародий

В американском штате Калифорния запретили снимать презерватив без устного согласия до того, как закончится половой акт.
Об этом сообщает американский телеканал NBC News. Это первый подобный запрет в США. Законопроект подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом.

В Калифорнии запретили снимать презерватив во время полового акта без согласия

Отношения (фото из открытых источников)

Речь идет о такой практике, как "стелсинг" (stealthing). Она входит к Гражданскому кодексу штата.


Те, кто считают, что партнер без их согласия снял презерватив — имеют право подать в суд. Такие действия можно приравнять к "насильственных действий сексуального характера". "Жертвы" имеют право обращаться в суд и требовать компенсацию за причиненный им "ущерб".Однако, по мнению законодателей, с рассмотрением таких дел могут быть сложности, поскольку трудно будет доказать, что "виновник" снял презерватив преждевременно специально, а инициатива приравнивает такие действия к насильственным.


Напомним, в Соединённых Штатах Америки школьную учительницу арестовали за интимную связь с учеником. Об этом сообщает издание "Факты". Инцидент произошел в американском штате Флорида. Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю школьную учительницу, которая преподавала детям актерское мастерство.  Женщину обвиняют в многократном сексе с 14-летним учеником. Согласно данным СМИ, интимные отношение между женщиной и подростком предположительно начались в августе этого года. Учительница прислала школьнику сообщение, в котором призналась в своих чувствах к нему. 

После этого пара начала регулярно встречаться. Сообщается, что иногда подозреваемая забирала ребёнка после тренировок и они занимались сексом в её автомобиле. Также они обменивались фотографиями интимного характера в переписках. 






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Источник: https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-news/california-makes-it-illegal-remove-condom-without-consent-n1281102
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