В Калифорнии запретили снимать презерватив во время полового акта без согласия

В американском штате Калифорния запретили снимать презерватив без устного согласия до того, как закончится половой акт.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News. Это первый подобный запрет в США. Законопроект подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Отношения (фото из открытых источников)

Речь идет о такой практике, как "стелсинг" (stealthing). Она входит к Гражданскому кодексу штата.





Те, кто считают, что партнер без их согласия снял презерватив — имеют право подать в суд. Такие действия можно приравнять к "насильственных действий сексуального характера". "Жертвы" имеют право обращаться в суд и требовать компенсацию за причиненный им "ущерб".Однако, по мнению законодателей, с рассмотрением таких дел могут быть сложности, поскольку трудно будет доказать, что "виновник" снял презерватив преждевременно специально, а инициатива приравнивает такие действия к насильственным.





Напомним, в Соединённых Штатах Америки школьную учительницу арестовали за интимную связь с учеником. Об этом сообщает издание "Факты". Инцидент произошел в американском штате Флорида. Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю школьную учительницу, которая преподавала детям актерское мастерство. Женщину обвиняют в многократном сексе с 14-летним учеником. Согласно данным СМИ, интимные отношение между женщиной и подростком предположительно начались в августе этого года. Учительница прислала школьнику сообщение, в котором призналась в своих чувствах к нему.

После этого пара начала регулярно встречаться. Сообщается, что иногда подозреваемая забирала ребёнка после тренировок и они занимались сексом в её автомобиле. Также они обменивались фотографиями интимного характера в переписках.







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