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Главная Новости Общество искусство и культура В Херсоне фермеры уничтожили свой урожай арбузов: видео разозлило сеть
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В Херсоне фермеры уничтожили свой урожай арбузов: видео разозлило сеть

Люди не смогли продать свой урожай

сегодня, 22:31
Автор:

Лиля Воробьева

На Херсонщине местные единоличники по — варварски расправились со щедрым урожаем полосатых, которые не смогли реализовать. Это имело место в населенном пункте Михайловка. В социальных сетях размещен видеоролик, как бахчевые вывозят на поле, чтобы его удобрить, потому что они даже задешево никому не нужны.

В Херсоне фермеры уничтожили свой урожай арбузов: видео разозлило сеть

Фермеры жестоко уничтожили свой урожай (фото из открытых источников)

Пользователи называют это — "расправой"

С грузовика полосатые ягоды выбрасывают на землю. Они трескаются и краснеют, как ломти или упрек, никому не нужного в стране крестьянского труда.

Херсонские единоличники объясняют это решение просто: бахчевые никто не покупает, хотя урожай хороший. Выгоднее вывезти их и использовать в качестве подкормки для земли на будущий год.

Еще ранее херсонские крестьяне говорили, что им трудно продать выращенные бахчевые. Вкусные полосатые ягоды никто не хочет брать на реализацию даже при очень смешной цене: 30 -50 копеек за килограмм.

Эксперты объясняют эту ситуацию тем, что в этом году выращенных бахчевых очень много. Предложение просто превысило спрос.

Жители нашей страны негативно отреагировали на видеоролик с уничтожением бахчевых, который просмотрели.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что на Херсонщине фермеры распродают арбузы по 50 копеек. В глубинке Херсонщины крестьяне-единоличники очень дешево реализует полосатые плоды от 50 до 80 копеек за кг. Им обидно, что товар — свежий, вкусный и качественный, но покупателей немного. Видео арбузный рынок в селе Михайловка, что на Херсонщине предприимчивый фермер выложил в TikTok. У прилавков полно прицепов с полосатыми плодами.


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Источник: https://t.me/typical_ukr/11049
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