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В Египте нашли 3000-летний «затерянный золотой город» (ФОТО)

Археологи обнаружили так называемый "затерянный золотой город "— самый большой из всех, когда-либо найденных в Египте

сегодня, 21:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Недалеко от Луксора — города в Верхнем Египте, на восточном берегу Нила археологи обнаружили так называемый "затерянный золотой город". 

В Египте нашли 3000-летний «затерянный золотой город» (ФОТО)

В Египте открыли затерянный 3000-летний город / Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook

Группа ученых во главе с египетским археологом и историком Древнего Египта Захи Хавассом нашла город, основанный приблизительно 3000 лет назад.

Предполагается, что он был крупным административным центром региона во времена правления древнеегипетского фараона Аменхотепа III (1388-1351 годы до н.э.). Этот период рассматривается как один из величайших периодов расцвета древнеегипетской цивилизации, о чем свидетельствуют грандиозные храмовые комплексы и превосходные памятники скульптуры, а также другие произведения искусства. Но позже город был заброшен и исчез под песками.

Археолог отметил, что улицы города разделены домами, высота стен некоторых из них достигает 3 м. Город простирается на запад вплоть до Дейр-эль-Медина (один из группы фиванских некрополей, — прим. авт.).

Американский египтолог Бетси Брайан назвала открытие города важнейшей находкой в Египте со времен обнаружения гробницы Тутанхамона. По ее словам, этот город поможет лучше узнать и увидеть, как жили люди в то время, когда страна была на пике своего процветания, и понять одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну.

Раскопки на этом месте начались еще в сентябре 2020 года. Археологи обнаружили стены города в довольно хорошем состоянии, а, изучив иероглифы, выяснили, что здесь расположены дворцы фараона Аменхотепа III.

Также ученые планируют исследовать высеченные в скалах гробницы к северу от города, надеясь, что там будут новые сокровища. 

В Египте нашли 3000-летний «затерянный золотой город» (ФОТО) - фото 2
В Египте нашли 3000-летний «затерянный золотой город» (ФОТО) - фото 3
В Египте нашли 3000-летний «затерянный золотой город» (ФОТО) - фото 4
В Египте нашли 3000-летний «затерянный золотой город» (ФОТО) - фото 5

Напомним, что недалеко от Каира археологи обнаружили древние артефакты, а также погребальный храм одной из древнеегипетских цариц, о которой ранее не было известно. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Египет запустил бесплатные онлайн-экскурсии по достопримечательностям.


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Источник: https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/408778/Egypt/Politics-/In-Photos-Egyptologist-Zahi-Hawass-announces-disco.aspx
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