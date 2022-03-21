logo

BTC/USD

41204.40

ETH/USD

2913.99

LTC/USD

115.83

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура В "Диї" запустили игру, где "Байрактаром" можно управлять через смартфон
commentss НОВОСТИ Все новости

В "Диї" запустили игру, где "Байрактаром" можно управлять через смартфон

Михаил Федоров назвал ее "цифровым успокаивающим"

21 марта 2022, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В последнем обновлении приложения "Дия" появилась онлайн-игра, в которой с помощью боевого беспилотника "Байрактар" теперь можно уничтожать российские танки.

В "Диї" запустили игру, где "Байрактаром" можно управлять через смартфон

В новой игре пользователь должен целить во вражеские танки из "Байрактара" (скриншот с видео)

Об этом информирует глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, написав о новой игре в своем Telegram -канале.

"Для тех, кто просил управление "Байрактаром" через "Дию". Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустила для вас "цифровое успокаивающее"", — сообщил чиновник.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко также отреагировал на новую функцию "Диї".

В "Диї" запустили новую функцию "Байрактара", с помощью которой можно в рамках "цифрового успокаивающего" уничтожать технику российских оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что электронный паспорт снова появился в "Диї" . Цифровые паспорта вернулись в приложение "Дия". Отмечается, что цифровой паспорт в "Диї" можно использовать в Украине так же, как бумажный или пластиковый. В Диї отмечают, что с электронным паспортом можно проходить блокпосты и показывать паспорт в приложении полиции.

Также "Комментарии" сообщали о том, что информацию о стаже и пенсии можно узнать в "Диї" . В Минцифре отчитались о старте еще одной услуги для украинцев, которая может стать полезной. В приложении "Дия" в несколько кликов можно проверить свой страховой стаж. Это может понадобиться тем, кто собирается на пенсию, сменяет работу или идет на больничный. Справки ОК-5 и ОК-7 может сгенерировать в свой смартфон любой пользователь "Диї", сообщили в пресс-службе министерства цифровой трансформации.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/1392
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!