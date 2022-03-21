В "Диї" запустили игру, где "Байрактаром" можно управлять через смартфон

В последнем обновлении приложения "Дия" появилась онлайн-игра, в которой с помощью боевого беспилотника "Байрактар" теперь можно уничтожать российские танки.

В новой игре пользователь должен целить во вражеские танки из "Байрактара" (скриншот с видео)

Об этом информирует глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, написав о новой игре в своем Telegram -канале.

"Для тех, кто просил управление "Байрактаром" через "Дию". Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустила для вас "цифровое успокаивающее"", — сообщил чиновник.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко также отреагировал на новую функцию "Диї".

В "Диї" запустили новую функцию "Байрактара", с помощью которой можно в рамках "цифрового успокаивающего" уничтожать технику российских оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что электронный паспорт снова появился в "Диї" . Цифровые паспорта вернулись в приложение "Дия". Отмечается, что цифровой паспорт в "Диї" можно использовать в Украине так же, как бумажный или пластиковый. В Диї отмечают, что с электронным паспортом можно проходить блокпосты и показывать паспорт в приложении полиции.

Также "Комментарии" сообщали о том, что информацию о стаже и пенсии можно узнать в "Диї" . В Минцифре отчитались о старте еще одной услуги для украинцев, которая может стать полезной. В приложении "Дия" в несколько кликов можно проверить свой страховой стаж. Это может понадобиться тем, кто собирается на пенсию, сменяет работу или идет на больничный. Справки ОК-5 и ОК-7 может сгенерировать в свой смартфон любой пользователь "Диї", сообщили в пресс-службе министерства цифровой трансформации.



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