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В Чернобыле снимают фильм ужасов с иностранными актерами: сюжет хорорра

Премьеру фильма ориентировочно покажут через год

сегодня, 17:40
Автор:

Козлова Альбіна

В столице проходят съемки хоррор-фильма под названием "The Chernobyl Fallout", сообщает Обозреватель. В фильме снимается Ксения Мишина и несколько актеров-иностранцев. Режиссер фильма — Василий Москаленко.

В Чернобыле снимают фильм ужасов с иностранными актерами: сюжет хорорра

В фильме снимается Ксения Мишина, фото - кадр из фильма

В основе сюжета о паранормальных явлениях — поиск одного из пропавших мужчин. В Украину приезжает иностранка и разыскивает здесь своего брата-ученого, пропавшего в Чернобыльской зоне.

Фильм снимают на английском языке. Режиссер говорит, что в основе фильма лежит именно проблема последствий Чернобыльской катастрофы. Киноленту должны снять в течение года и зрители увидят ее уже осенью 2022 года. Сценарий фильма также корректировал голливудский сценарист Майк Макки. Над фильмом работает бутиковая кинокомпания Hollywood Ukraine.

Частично известно об актерском составе фильма — актриса из Великобритании Хлоя Луиза Буенс, актер Роб Фельдман, Олег Драч, Кира Подольска и Ксения Мишина и сам Василий Москаленко.

Сообщается, что проект THE CHERNOBYL FALLOUT был представлен на европейском кинорынке EFM в 2020 году в рамках Берлинского кинофестиваля Berlinale дистрибьюторской компанией FILM.UA Distribution.

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В Чернобыле снимают фильм ужасов с иностранными актерами: сюжет хорорра - фото 2


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Источник: https://news.obozrevatel.com/kino/v-ukraine-snimut-horror-film-o-chernobyile-s-mishinoj-v-glavnoj-roli-pervyie-kadryi.htm?_gl=1*1w7unxx*_ga*MTM3MTgwMzcyOS4xNjI4Njc3NDM0*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNDczNjE4NC4zNC4xLjE2MzQ3MzYyMTguMA..&_ga=2.99722974.1923459960.1634
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