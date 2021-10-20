В Чернобыле снимают фильм ужасов с иностранными актерами: сюжет хорорра

В столице проходят съемки хоррор-фильма под названием "The Chernobyl Fallout", сообщает Обозреватель. В фильме снимается Ксения Мишина и несколько актеров-иностранцев. Режиссер фильма — Василий Москаленко.

В фильме снимается Ксения Мишина, фото - кадр из фильма

В основе сюжета о паранормальных явлениях — поиск одного из пропавших мужчин. В Украину приезжает иностранка и разыскивает здесь своего брата-ученого, пропавшего в Чернобыльской зоне.

Фильм снимают на английском языке. Режиссер говорит, что в основе фильма лежит именно проблема последствий Чернобыльской катастрофы. Киноленту должны снять в течение года и зрители увидят ее уже осенью 2022 года. Сценарий фильма также корректировал голливудский сценарист Майк Макки. Над фильмом работает бутиковая кинокомпания Hollywood Ukraine.

Частично известно об актерском составе фильма — актриса из Великобритании Хлоя Луиза Буенс, актер Роб Фельдман, Олег Драч, Кира Подольска и Ксения Мишина и сам Василий Москаленко.

Сообщается, что проект THE CHERNOBYL FALLOUT был представлен на европейском кинорынке EFM в 2020 году в рамках Берлинского кинофестиваля Berlinale дистрибьюторской компанией FILM.UA Distribution.

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