В Черкасской области открыли арт-объект «Сердце Украины» из стали Метинвеста

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Станислав Молчанов
Арт-объект "Сердце Украины", выполненный из стали Метинвеста, открыли в Черкасской области 23 августа, в канун 30-й годовщины Независимости страны.
Открытие арт-объекта "Сердце Украины" (фото: ck-oda.gov.ua)
Комплекс расположен в географическом центре Украины – селе Марьяновке Звенигородского района. До недавнего времени о месте расположения центра страны информировал лишь памятный знак.
Арт-объект состоит из 25 пар крыльев, которые символизируют все области Украины и республику Крым. Белые стальные крылья украшены характерными для каждой области орнаментами. В центре комплекса под стеклом расположена скульптура сердца. Композицию дополняет 52-метровый флагшток с самым большим в Черкасской области флагом Украины. Площадь комплекса – почти 5 тысяч квадратных метров, высота – более 5 метров.
"Сердце Украины" создано по принципам безбарьерной среды: здесь предусмотрены пандус, тактильная навигация, аудиогид, модель комплекса для слабослышащих людей.
Для строительства арт-объекта Метинвест поставил более 66 тысяч тонн стали стоимостью 2,8 млн грн. Горячекатаный лист, трубы, уголки и швеллеры произведены на мариупольских предприятиях Группы – ММК имени Ильича и "Азовстали".
Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что стратегическим партнером развития заповедника "Хортица" стал "Метинвест".
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