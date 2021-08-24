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Главная Новости Общество искусство и культура В Черкасской области открыли арт-объект «Сердце Украины» из стали Метинвеста
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В Черкасской области открыли арт-объект «Сердце Украины» из стали Метинвеста

Арт-объект состоит из 25 пар крыльев, которые символизируют все области Украины и республику Крым

сегодня, 12:54
Автор:

Станислав Молчанов

Арт-объект "Сердце Украины", выполненный из стали Метинвеста, открыли в Черкасской области 23 августа, в канун 30-й годовщины Независимости страны.

В Черкасской области открыли арт-объект «Сердце Украины» из стали Метинвеста

Открытие арт-объекта "Сердце Украины" (фото: ck-oda.gov.ua)

Комплекс расположен в географическом центре Украины – селе Марьяновке Звенигородского района. До недавнего времени о месте расположения центра страны информировал лишь памятный знак.

Арт-объект состоит из 25 пар крыльев, которые символизируют все области Украины и республику Крым. Белые стальные крылья украшены характерными для каждой области орнаментами. В центре комплекса под стеклом расположена скульптура сердца. Композицию дополняет 52-метровый флагшток с самым большим в Черкасской области флагом Украины. Площадь комплекса – почти 5 тысяч квадратных метров, высота – более 5 метров.

"Сердце Украины" создано по принципам безбарьерной среды: здесь предусмотрены пандус, тактильная навигация, аудиогид, модель комплекса для слабослышащих людей.

Для строительства арт-объекта Метинвест поставил более 66 тысяч тонн стали стоимостью 2,8 млн грн. Горячекатаный лист, трубы, уголки и швеллеры произведены на мариупольских предприятиях Группы – ММК имени Ильича и "Азовстали".

"Стальное "Сердце Украины" расположено в самом центре страны и сделано из украинского металла. И это наш повод для гордости. Мы уверены, что впереди каждого из нас ждет еще много поводов гордиться украинским, ведь металлургия и вся промышленность работают для процветания и развития страны. Группа Метинвест создана на экваторе Независимости Украины, и каждый день, на протяжении всех 15 лет работы, мы делом доказываем справедливость этих слов. И мы продолжим это делать, потому что верим в Украину и украинцев", — сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

"Сегодня у нас с вами большой семейный праздник – день символа нашей большой семьи, день сине-желтого флага, День Государственного Флага Украины. В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце, сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, которые символизируют наши 24 области и наш Крым", — добавил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что стратегическим партнером развития заповедника "Хортица" стал "Метинвест".

 


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