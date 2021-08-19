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Главная Новости Общество искусство и культура В Британии украинскую книгу нанесли на мировую карту лучших детских произведений
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В Британии украинскую книгу нанесли на мировую карту лучших детских произведений

В Британии эксперты составили карту самых популярных детских книг, написанных местными писателями разных стран

сегодня, 12:19
Автор:

Лилия Боровая

В Британии украинскую книгу нанесли на мировую карту лучших детских произведений

Самые популярные детские книги мира, фото: сайт "ToyZone"

В Британии создали международную карту из 196 детских книг, на которую нанесли одно из произведений украинского писателя Всеволода Нестайко. Визуализированный рейтинг был составлен экспертами крупнейшего британского магазина игрушек "ToyZone".


Создатели подборки отмечают, что среди общего количества англоязычных детских книг всего 2-4% составляют переводы литературных произведений, созданных авторами из других стран.


"Детская книга — это отдельный мир, а литература страны — это целая Вселенная. Мы составили карту самых популярных детских книг, написанных местным писателем в каждой стране (то есть, получили самые высокие оценки среди 20 книг с наибольшим количеством оценок пользователей)", — говорится в предисловии к карте.

Украину на международной карте представила книга Всеволода Нестайко, произведения которого отличаются поучительностью, в сочетании с доброжелательным юмором, а потому пользуются популярностью не только в Украине, но и за нее пределами. Юным читателям Британии рекомендуют непременно прочесть книгу "Тайный агент Порча и козак Морозенко. Тайны лисея "Кондор"", в которую входят сразу 2 произведения.

"Тайный агент Порча и козак Морозенко" это своеобразный детский детектив – со злодеями и героями, а также множеством сюжетных линий, а прочитав "Тайны лисея "Кондор"", дети узнают историю преображения заядлого хулигана в самого верного и честного друга.   

Ранее "Комментарии" сообщали, что "король ужасов" Стивен Кинг планирует начать работу над новым романом, ключевой линией которого будут мировые события 2020 года, в частности, пандемия коронавируса, парализовавшая мир.


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Источник: https://thetoyzone.com/most-popular-kids-book-from-every-country
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