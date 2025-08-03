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В Британии нашли потерянную картину Сальвадора Дали: ее купили за 173 доллара, а теперь продадут в 200 раз дороже

Утерянную картину Сальвадора Дали, которую нашли на гаражной распродаже, продадут за 34 тысячи евро.

3 августа 2025, 13:35
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Slava Kot

Акварельная работа Vecchio Sultano художника-сюрреалиста Сальвадора Дали была внезапно найдена на гаражной распродаже в Великобритании. Она была случайно куплена за 173 евро, а теперь готовится к аукциону с предварительной стартовой оценкой более 34 тысяч евро.

В Британии нашли потерянную картину Сальвадора Дали: ее купили за 173 доллара, а теперь продадут в 200 раз дороже

Сальвадор Дали и его картина Vecchio Sultano. Фото из открытых источников

Неожиданная находка произошла в Кембридже, где местный антиквар наткнулся на необычную акварель с изображением восточного султана в тюрбане, украшенном драгоценностями. Работа оказалась не просто старинной, а утраченной картиной Сальвадора Дали под названием Vecchio Sultano, которую художник создал в 1966 году.

Картина размером 38 на 28 см выполнена в необычной для художника технике с сочетанием акварели и фломастера. Стилистически она значительно отличается от сюрреалистических образов, за которые Дали наиболее известен, однако ее подлинность подтвердил ведущий эксперт по творчеству испанского художника Николя Дешарна.

По словам представительницы аукционного дома Cheffins Габриэль Дауни, эта работа раскрывает другую грань художника.

"Похоже, Дали был очарован мавританской культурой и считал себя ее потомком. Это необычное произведение, показывающее, как художник экспериментировал с материалами и темами", — сказала Дауни.

Работа Vecchio Sultano была частью большого заказа, который Дали получил в 1963 году от итальянских меценатов Джузеппе и Мари Альбаретто. Художник тогда обещал создать 500 иллюстраций к Библии и "Тысячи и одной ночи", но завершил всего около сотни. Часть планировало опубликовать известное издательство Rizzoli, однако большинство рисунков со временем потерялось или было уничтожено.

В Британии нашли потерянную картину Сальвадора Дали: ее купили за 173 доллара, а теперь продадут в 200 раз дороже - фото 2

Картина Сальвадора Дали Vecchio Sultano

Картина Vecchio Sultano одна из немногих сохранившихся. Она будет выставлена на торги 23 октября в рамках Cheffins' Art and Design Sale в Кембридже. Организаторы ожидают, что спрос на работу Дали будет высоким, ведь это редкий фрагмент потерянной серии одного из самых известных художников 20 века.

Купленная за 173 евро работа может принести новому владельцу более 34 тысяч, это почти в 200 раз больше начальной цены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на кухне пенсионерки висел шедевр за 25 млн долларов. Женщина хотела выбросить картину в помойку.

Также "Комментарии" писали, что женщину десятилетиями раздражала "ужасающая" картина в гостиной, которая оказалась многомиллионным шедевром Пикассо.



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Источник: https://www.euronews.com/culture/2025/08/03/lost-salvador-dali-painting-bought-from-a-london-garage-for-150-to-auction-for-200-times-t
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