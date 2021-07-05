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Главная Новости Общество искусство и культура УПЦ МП просит власти спасти пещеры Киево-Печерской лавры: что случилось
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УПЦ МП просит власти спасти пещеры Киево-Печерской лавры: что случилось

Представители лавры обратились к премьер-министру Шмигалю с просьбой выделить средства для ремонтных работ

сегодня, 20:09
Автор:

Лиля Воробьева

В УПЦ МП просят украинскую власть спасти и сохранить пещеры в Киево-Печерской лавре. Речь идет об аварийной ситуации в лабиринтах Ближних пещер лавры. Об этом сообщают в центре информации УПЦ МП.

УПЦ МП просит власти спасти пещеры Киево-Печерской лавры: что случилось

Лабиринты Ближних пещер (фото из открытых источников)

Соответствующее письмо к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю написал наместник лавры митрополит Павел. Священнослужитель попросил помочь сохранить "Лабиринты Ближних пещер" (корпус № 90), которые относятся к всемирному наследию ЮНЕСКО.

"В последнее время увеличился уровень увлажненности почв. Если не будут приняты срочные меры, существует большая вероятность разрушения лабиринтов пещер, что может привести к невосполнимым потерям и человеческим жертвам", — говорится в сообщении.

В лавре рассказывают, что ужасное состояние подземных коммуникаций, многолетняя амортизация, а еще — резкое весеннее таяние снега — это причины,  которые переполняют водоносный горизонт над пещерами и подтапливают исторический комплекс.

По результатам мониторинга состояния пещер, выяснилось, что уровень влаги в почвах повысился.

Митрополит Павел сообщил, что по результатам комиссий ТЭБ и ЧС ситуация на этих участках исторического комплекса определена как чрезвычайная регионального масштаба.

По слова представителей лавры, эти участки пещер являются частью паломнического маршрута, поэтому, "существует угроза разрушения лабиринтов, что может привести к человеческим жертвам".

Наместник Киево-Печерской лавры попросил премьера рассмотреть возможность выделить из государственного бюджета средства для ремонтных работ.

Ближние или, как их еще называют, Антониевы пещеры — целый подземный комплекс пещер в лавре. Их ширина — 1,5 метра, высота — 2,5 метра. Общая протяженность подземных ходов Ближних пещер — 383 метра. В подземном комплексе есть 3 улицы, соединенные между собой ходами. Пещерная — главная улица, к которой примыкает древняя в пещерах церковь Введения Богородицы в храм.

Еще один из древнейших "путей" в Ближних пещерах ведет к "общей трапезной" печерских монахов. В историческом комплексе сохранилось огромное количество жилых келий. А место погребения преподобного Антония находится в закрытой завалом части пещер напротив церкви, построенной в конце XVI — начале XVII века.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Киево-Печерской лавре — массовое заражение студентов COVID-19.




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Источник: https://www.facebook.com/church.information.center/posts/3877494165711523
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