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Умер художник Александр Ройтбурд

Известный украинский художник Александр Ройтбурд умер, ему было 59 лет

сегодня, 09:45
Автор:

Кравцев Сергей

Ушел в мир иной известный украинский художник и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Он умер на 59 году жизни. Об этом передает издание "Комментарии", ссылаясь на информацию в Facebook бывшего пленника Кремля, кинорежиссёра Олега Сенцова.

Умер художник Александр Ройтбурд

Александр Ройтбурд - фото 24 канал

"Александр Ройтбурд. R.I.P.", – сообщил Сенцов. 

Помимо Сенцова о смерти Александра Ройтбурда также сообщила известная журналист Катерина Сергацкова в Facebook. 

Отметим, имя Александра Ройтбурда в последние годы стало известно не только одесситам, но и всем жителям Украины. Далеко не все понимали, что же это за человек и за что он борется, какие права отстаивает, но понимали, что он стал бороться против системы. Главная борьба Ройтбурда заключалась за должность директора Одесского художественного музея. В 2017 году он стал победителем конкурса, но чиновники наотрез отказывались идти на тот шаг, чтобы выполнять решение о его назначении. В частности, большинство депутатов Одесского областного совета не поддержали во время голосования кандидатуру Ройтбурда. Основным камнем преткновения было то, что Александр Ройтбурд был не только талантливым художником, но и активным участником общественно-политической жизни, активным участником Революции Достоинства. В 2019-м году облсовет и вовсе разорвал контракт с Александр Ройтбурдом. Лишь декабрь 2020 года стал победным – Александр Ройтбурд вступил в свои права, после того, как новый министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко публично заявил о том, что этот вопрос политически мотивирован и должен быть раз и навсегда закрыт. 

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Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4311076612309175&id=100002206377689
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