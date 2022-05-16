"Укрпочта" планирует выпустить марки с Kalush Orchestra

Государственное предприятие "Укрпочта" планирует выпустить почтовые марки с изображением победителей Евровидения 2022 года группы Kalush Orchestra.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский. По его словам, госпредприятие обещает ускорить выпуск марки с изображением победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra.

""Укрпошта" выпускает марки согласно решению Художественного Совета. Но я думаю, у меня будет достаточно аргументов, как у председателя Совета согласовать и ускорить выпуск марки, посвященный нашим победителям", – написал Смелянский.

Напомним, 14 мая состоялся гранд-финал конкурса "Евровидение-2022" в Турине, в котором принимали участие 25 стран. По результатам голосования украинская группа Kalush Orchestra заняла первое место со своей песней "Stefania".

В общей сложности, Украина получила 192 балла. Кроме этого, 439 баллов Kalush Orchestra получила от зрителей. Второе место заняла Великобритания, которая получила 466 голосов, на третьем месте расположилась Испания с результатом 459 голосов.

На последнем месте оказалась Германия. При этом, представители Российской федерации и Беларуси перед этим были отстранены от участия в конкурсе.

После победы Украины на "Евровидении-2022" президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поблагодарил группу Kalush Orchestra за принесенную нашей стране победу.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом", – отметил Зеленский.

Кроме этого, бойцы "Азов-Мариуполь" бойцы поблагодарили Kalush Orchestra за поддержку и высветление проблемы Мариуполя на весь мир.





















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