Украину посетят президенты Германии, Израиля и Албании для участия в церемонии

В октябре 2021 года будут отмечать 80-ю годовщину расстрелов евреев в Бабьем Яру. Для почтения памяти погибших в Украину прибудут: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Израиля — Ицхак Герцог, президент Албании — Илир Цель. Об этом сообщает РБК-Украина.

Иностранные президенты почтят память погибших в Бабьем Яру, фото из открытых источников

Во время официальной церемонии памяти с участием президента Украины откроют мемориальный объект "Хрустальная стена плача", который создала Марина Абрамович.

В рамках мероприятия состоится концерт в исполнении немецкого Государственного симфонического оркестра "13 симфония" Дмитрия Шостаковича, Кремерата Балтика под руководством Гидона Кремера, также перед присутствующими выступит виолончелист Михаил Майский и трио Владимира Тарасова.

Для гостей 5 октября исполнят произведение "In memorium" композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Киевского камерного хора под руководством М. М. Гобдича.

В октябре 5 числа состоится Международная научная конференция "Массовые расстрелы во время Холокоста как уголовный процесс".

С 27 сентября по 7 октября состоятся презентации книг: "Благоволительницы" Джонатана Литтелла, "Праведники народов мира. Украина","Мы хотели жить ..." Бориса Забарко, "Яр смерти — Яр памяти".

Также 7 октября пройдет круглый стол о прошлом, настоящем и будущем территории Бабьего Яра с участием Архитектурного совета Фонда. Во время мероприятий памяти погибших состоится премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы, а также презентация образовательной платформы "Красная точка памяти".

Желающие смогут посмотреть две ключевые выставки "Лица людей Бабьего Яра" и "Зона отчуждения" Джонатана Литтелл и Антуана дь Агата. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте 80.babynyar.org.



"29-30 сентября 1941 года по Бабьем Яру расстреляли почти 34 000 киевских евреев. Бабий Яр стал страшным символом Холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 000 человек, убив почти все еврейское население города. Также в Бабьем Яру были убиты цыгане, украинцы, русские военнопленные, пациенты психиатрической больницы", — говорится в сообщении.

Памятные мероприятия к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра организованы Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр".

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