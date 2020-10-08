Украинское радио попало в скандал из-за песни звезды сериала «Универ»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 8 октября назначил внеплановую выездную проверку радио "Шансон", в эфире которого прозвучала брутальная песня российской исполнительницы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова секретаря Нацсовета Юрия Зиневича.

Так, речь идет о песне "Старая" в исполнении звезды сериала "Универ" Настасьи Самбурской, где используются грубые слова и обсценная лексика, что и послужило причиной скандала. К примеру, исполнительница поет о том, как "мечтают подруги пот****ться в Турции" и "о с*ськах, чтоб мальчикам нравиться" и далее в том же духе.

В Нацсовете отметили, что распространение грубой, обсценной лексики в радиоэфире во время, доступное для прослушивания несовершеннолетней аудиторией, является признаком нарушения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании". В частности, части первой и части второй статьи 62-й, пункта а) части первой статьи 59. Поэтому проектом решения предлагается назначить внеплановую выездную проверку деятельности ООО "Телерадиокомпания "Шансон". Решение было поддержано единогласно.

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