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Главная Новости Общество искусство и культура Украинское радио попало в скандал из-за песни звезды сериала «Универ»
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Украинское радио попало в скандал из-за песни звезды сериала «Универ»

Нацсовет проверит радио "Шансон" из-за песни с некорректной лексикой

сегодня, 15:41
Автор:

Таисия Ерохина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 8 октября назначил внеплановую выездную проверку радио "Шансон", в эфире которого прозвучала брутальная песня российской исполнительницы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова секретаря Нацсовета Юрия Зиневича.

Украинское радио попало в скандал из-за песни звезды сериала «Универ»

Так, речь идет о песне "Старая" в исполнении звезды сериала "Универ" Настасьи Самбурской, где используются грубые слова и обсценная лексика, что и послужило причиной скандала. К примеру, исполнительница поет о том, как "мечтают подруги пот****ться в Турции" и "о с*ськах, чтоб мальчикам нравиться" и далее в том же духе.

В Нацсовете отметили, что распространение грубой, обсценной лексики в радиоэфире во время, доступное для прослушивания несовершеннолетней аудиторией, является признаком нарушения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании". В частности, части первой и части второй статьи 62-й, пункта а) части первой статьи 59. Поэтому проектом решения предлагается назначить внеплановую выездную проверку деятельности ООО "Телерадиокомпания "Шансон". Решение было поддержано единогласно.

Ранее мы сообщали, что в Украине хотят запретить телеканалам и радиостанциям отрицать агрессию РФ.


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