Украинское радио попало в скандал из-за песни звезды сериала «Универ»

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Таисия Ерохина
Национальный
совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 8 октября назначил
внеплановую выездную проверку радио "Шансон", в эфире которого прозвучала
брутальная песня российской исполнительницы. Об этом сообщает
"Укринформ" со ссылкой на слова секретаря Нацсовета Юрия Зиневича.
Так, речь идет о
песне "Старая" в исполнении звезды сериала "Универ" Настасьи Самбурской, где используются
грубые слова и обсценная лексика, что и послужило причиной скандала. К примеру,
исполнительница поет о том, как "мечтают подруги пот****ться в Турции" и "о с*ськах,
чтоб мальчикам нравиться" и далее в том же духе.
В Нацсовете
отметили, что распространение грубой, обсценной лексики в радиоэфире во время,
доступное для прослушивания несовершеннолетней аудиторией, является признаком
нарушения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании". В частности,
части первой и части второй статьи 62-й, пункта а) части первой статьи 59.
Поэтому проектом решения предлагается назначить внеплановую выездную проверку
деятельности ООО "Телерадиокомпания "Шансон". Решение было поддержано
единогласно.
Ранее мы
сообщали, что в Украине хотят запретить
телеканалам и радиостанциям отрицать агрессию РФ.
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