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Украинский воин отмечен высшей наградой Франции

Орден Почетного Легиона – наивысшая награда Франции, которую присуждает президент страны за военные и гражданские заслуги

сегодня, 19:51
Автор:
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Константин Куликов
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Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист Олег Сенцов, воюющий сейчас в рядах 47 бригады "Магура", награжден орденом Почетного легиона. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телеграмм-канал бригады.

Украинский воин отмечен высшей наградой Франции

Вручение ордена послом Франции

"Наш побратим Олег Сенцов награжден орденом Почетного легиона. Это наивысшая награда Франции, которую присуждает президент страны за военные и гражданские заслуги", — говорится в сообщении.


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Вручение прошло 14 июля, в день национального праздника Французской Республики (День взятия Бастилии) в Национальном заповеднике "София Киевская". Кроме Олега Сенцова, орден вручен писательнице и публицистке Оксане Забужко.

От имени президента Эммануэля Макрона высшие французские награды им вручил Посол Франции в Украине Этьен де Понсен в присутствии многочисленных гостей, среди которых были экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, представители дипломатического корпуса, народные депутаты, нынешние и бывшие чиновники, друзья и родные Забужко и Сенцова.

По словам посла, имена награжденных "хорошо известны во Франции и Европе, они оба ныне борются за свободу и независимость Украины: Оксана Забужко — на литературном фронте, а господин Олег Сенцов — на поле боя".

"Это наша общая награда, всех, кто сейчас защищает Украину", — отметил на своей странице в Фейсбук Олег Сенцов.

Напомним, в 2022 году Орденом Почётного легиона наградили Лину Костенко.

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