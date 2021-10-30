Украинский национальный музей в Чикаго получил боевое знамя с подписью лучшего снайпера

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Козлова Альбіна
Украинская делегация привезла в американский Чикаго подарок музею. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Украинская делегация привезла подарок музею, фото Telegram Алексея Гончаренко
Народный депутат рассказал, какие вопросы волнуют украинскую диаспору за океаном и посетил выдающиеся для украинцев места в этом городе. Среди них – Украинский национальный музей в Чикаго. В этом музее хранятся 100 тысяч памятников и архивных материалов, относящихся к истории и культуре Украины. В музее есть уникальные реликвии разних периодов.
В музей передано боевое знамя с подписью лучшего снайпера Вооруженных сил Украины. По словам нардепа, это ценный подарок, ведь знамя будет напоминать диаспоре, что в Украине есть настоящие воины и украинцы умеют защищать свою Родину.
Известно, что подпись на флаге оставил снайпер под позывным "Курт". Мужчина попадает в цель с 2161 метра. Это рекорд Украины и третье место в мире среди стрелков.
Как сообщают в Главкоме, "Курт" уже ликвидировал более 50 целей, то есть противников. Сообщается, что всякий раз все фиксируется на камеру. Мужчина смог модернизировать оружие, рассчитанное на расстояние в два километра, и произвести рекордный выстрел. Украинский снайпер ликвидирует снайперов противника в зоне ООС.
Как сообщал портал "Комментарии", диаспора просит у Зеленского объяснений. Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий призвала президента Владимира Зеленского удостовериться в том, что выборы во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей не будут проводиться, пока их не покинут российские войска и поддерживаемые из Москвы мятежники, а также пока не будет восстановлен контроль Украины за границей из РФ.
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Pasha
сегодня, 11:45
Добре та легко бути патріотом України живучи в Америці. Діаспора, ласкаво просимо на Батьківщину...
Нестор Іванович
сегодня, 11:04
Українці можуть захищати свою країну, але влада зрадників не дає їм цього робити ! Так генерал наєв цинічно заявив, що вже півроку бойові ( !) безпілотники байрактар літають у зоні бойових дій . За цю зброю український народ заплатив своїми податками. А вони просто "літають" у той час, коли десятки українських солдат гинуть від рук русько-фашиських окупантів ! Один тільки раз командування вирішило "милостиво дозволити" стрельнути з безпілотника по окупантам ... То навіщо їх закуповували ? Щоби просто літали ? У той час, коли українськи солдати гинуть ? Зрозуміло, що гинуть не генерали , а солдати, то їм , генералам , до дупи загибель українців ! Так як і головнокомандуючому, який за будь-яку ціну хоче подивитися в очі "фюреру путлєру" ! Так як і "нардепам" у Верховній Зраді ! Зрада починається з зеленського -єрмака й опускається до кожного генерала, кожного міністра, кожного антинародного депутата "слуг" олігархів і путіна !