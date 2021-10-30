Украинский национальный музей в Чикаго получил боевое знамя с подписью лучшего снайпера

Украинская делегация привезла в американский Чикаго подарок музею. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Украинская делегация привезла подарок музею, фото Telegram Алексея Гончаренко

Народный депутат рассказал, какие вопросы волнуют украинскую диаспору за океаном и посетил выдающиеся для украинцев места в этом городе. Среди них – Украинский национальный музей в Чикаго. В этом музее хранятся 100 тысяч памятников и архивных материалов, относящихся к истории и культуре Украины. В музее есть уникальные реликвии разних периодов.

В музей передано боевое знамя с подписью лучшего снайпера Вооруженных сил Украины. По словам нардепа, это ценный подарок, ведь знамя будет напоминать диаспоре, что в Украине есть настоящие воины и украинцы умеют защищать свою Родину.



Известно, что подпись на флаге оставил снайпер под позывным "Курт". Мужчина попадает в цель с 2161 метра. Это рекорд Украины и третье место в мире среди стрелков.

Как сообщают в Главкоме, "Курт" уже ликвидировал более 50 целей, то есть противников. Сообщается, что всякий раз все фиксируется на камеру. Мужчина смог модернизировать оружие, рассчитанное на расстояние в два километра, и произвести рекордный выстрел. Украинский снайпер ликвидирует снайперов противника в зоне ООС.

Как сообщал портал "Комментарии", диаспора просит у Зеленского объяснений. Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий призвала президента Владимира Зеленского удостовериться в том, что выборы во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей не будут проводиться, пока их не покинут российские войска и поддерживаемые из Москвы мятежники, а также пока не будет восстановлен контроль Украины за границей из РФ.

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