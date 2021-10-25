Украинский гроссмейстер выиграл шахматный международный турнир в США

Шахматист и гроссмейстер из Винницы одержал блестящую победу в международном турнире, который проходил в Клейтоне, США. Об этом сообщается на странице Ukrainian Chess в Facebook.

Украинец набрал 7,5 очков из 9, фото Facebook

Наибольшее количество очков получил по результатам игры Илья Нижник, он занял первое почетное место единолично. Соревнования по шахматам проходили в рамках международного турнира 15th Spice Cup-2021. Всего в турнире было 9 туров, в которых соревновались шахматисты из многих стран. Денежные призы за победу предусмотрены в размере от 1000 до 5000 долларов, также есть дополнительные награды в различных категориях.

По результатам с турнирной таблицы видно, что на 0,5 очка меньше получил венгерский шахматист Беньямин Гледура. На одно очко меньше получил Юниески Кесада с Кубы, который занял третье место.

Украинец получит 5000 долларов за победу. Шахматисты, занявшие второе и третье место получат 3000 и 1500 долларов США. В турнире принимал участие еще один украинец — Крикун Юрий, но он занял 24 место в турнирной таблице. В турнире было больше представителей Соединенных Штатов и мало иностранцев.

Илья — неоднократный чемпион Украины по шахматам. В 12 лет он выполнил норму гроссмейстера, в 14 лет стал международным гроссмейстером. Сейчас парню 25 лет. Юноша выучился в американском Вебстерськом университете на магистра по кибербезопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", известная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, которая в свое время получила немало побед в шахматах, подала иск против Netflix. В исковом заявлении говорится, что в сериале "Ход королевы" о Ноне Гаприндашвили вспомнил шахматный комментатор в речи о главной героине сериала Бет Хармони.

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