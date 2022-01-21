Украинская певица стала победительницей Music Moves Europe Awards 2022

Алина Паш из Закарпатья удостоена музыкальной премии Music Moves Europe Awards 2022 как исполнительница песен. Об этом сообщается на странице Национального бюро программы ЕС Креативная Европа в Украине.



Алина Паш, фото Facebook

Церемония награждения победителей музыкальной премии состоялась 20 января. Это грандиозное событие совпало по времени с фестивалем-шоукейсом ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Нидерландах.



Среди лауреатов премии: Denise Chaila (Ирландия), Дева (Венгрия), Meskerem Mees (Бельгия), Mezerk (Франция) и Blanks (Нидерланды). Всего было выбрано пять лучших исполнителей. Все они получили денежное поощрение в размере 10 тысяч евро.

Украина второй год выходит на такой уровень признания творчества наших музыкантов. В 2021 году премию получила известная реперка alyona alyona.

Сообщается, что The Music Moves Europe Awards софинансируется программой ЕС под названием Creative Europe.

28-летняя певица и реперша Алина Паш имеет немало наград, среди которых победа в номинациях Jäger Music Awards в 2018 и 2019 годах, победа в номинации "Певица года" "Elle Style Award". Певица была участницей и попала в финал шестого сезона вокального шоу "X-Фактор". Музыкантка уже снялась в десяти клипах и выпустила три музыкальных альбома. В декабре 2021 года она выпустила миниальбом "Норов".

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