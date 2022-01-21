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Украинская певица стала победительницей Music Moves Europe Awards 2022

Украинка получила музыкальную премию Music Moves Europe Awards 2022

сегодня, 16:22
Автор:

Козлова Альбіна
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Алина Паш из Закарпатья удостоена музыкальной премии Music Moves Europe Awards 2022 как исполнительница песен. Об этом сообщается на странице Национального бюро программы ЕС Креативная Европа в Украине.

Украинская певица стала победительницей Music Moves Europe Awards 2022

Алина Паш, фото Facebook

Церемония награждения победителей музыкальной премии состоялась 20 января. Это грандиозное событие совпало по времени с фестивалем-шоукейсом ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Нидерландах.

Среди лауреатов премии: Denise Chaila (Ирландия), Дева (Венгрия), Meskerem Mees (Бельгия), Mezerk (Франция) и Blanks (Нидерланды). Всего было выбрано пять лучших исполнителей. Все они получили денежное поощрение в размере 10 тысяч евро.

Украина второй год выходит на такой уровень признания творчества наших музыкантов. В 2021 году премию получила известная реперка alyona alyona.

Сообщается, что The Music Moves Europe Awards софинансируется программой ЕС под названием Creative Europe.

28-летняя певица и реперша Алина Паш имеет немало наград, среди которых победа в номинациях Jäger Music Awards в 2018 и 2019 годах, победа в номинации "Певица года" "Elle Style Award". Певица была участницей и попала в финал шестого сезона вокального шоу "X-Фактор". Музыкантка уже снялась в десяти клипах и выпустила три музыкальных альбома. В декабре 2021 года она выпустила миниальбом "Норов".

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Украинская певица стала победительницей Music Moves Europe Awards 2022 - фото 3
Украинская певица стала победительницей Music Moves Europe Awards 2022 - фото 4
Украинская певица стала победительницей Music Moves Europe Awards 2022 - фото 5


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Источник: https://www.facebook.com/creativeeurope.in.ua/photos/a.900183030111912/2621470441316487/
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